Рейтинг@Mail.ru
Ответчики по делу Вороновского незаконно получили 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 19.02.2026 (обновлено: 16:51 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/otvetchiki-2075533937.html
Ответчики по делу Вороновского незаконно получили 2,8 миллиарда рублей
Ответчики по делу Вороновского незаконно получили 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.02.2026
Ответчики по делу Вороновского незаконно получили 2,8 миллиарда рублей
Ответчики по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского с 2016 года получили незаконное обогащение на сумму не менее 2,8 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:47:00+03:00
2026-02-19T16:51:00+03:00
происшествия
краснодарский край
сочи
россия
анатолий вороновский
госдума рф
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_057eb5f474558d365a7869eb4ab622ad.jpg
https://ria.ru/20260212/voronovskiy--2073977277.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_227:0:2000:1330_1920x0_80_0_0_9289c69775b1dfeee4ff380c9532289b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, сочи, россия, анатолий вороновский, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Краснодарский край, Сочи, Россия, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Ответчики по делу Вороновского незаконно получили 2,8 миллиарда рублей

Ответчики по делу Вороновского с 2016 года незаконно получили 2,8 млрд рублей

© Fotolia / CorgarashuСуд.
Суд. - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд. . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ответчики по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского с 2016 года получили незаконное обогащение на сумму не менее 2,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
В четверг суд в Сочи обратил в доход РФ активы Вороновского и других лиц на сумму около 23 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры.
"Всего с 2016 года ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Часть указанных средств ответчики направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли и приобретение (создание) новых высокорентабельных бизнес-структур. Другую часть они вложили в приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределили среди своих родственников, уточнили в суде.
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Экс-депутата Вороновского госпитализировали из СИЗО
12 февраля, 17:46
 
ПроисшествияКраснодарский крайСочиРоссияАнатолий ВороновскийГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала