Ответчики по делу Вороновского незаконно получили 2,8 миллиарда рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Ответчики по делу экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского с 2016 года получили незаконное обогащение на сумму не менее 2,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

В четверг суд в Сочи обратил в доход РФ активы Вороновского и других лиц на сумму около 23 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

"Всего с 2016 года ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.