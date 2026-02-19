Эксперт назвала признаки брачных аферистов

Как рассказала эксперт, подобные мошенники также очень ухаживают за собой: ходят заниматься в спортивный зал, вырабатывают харизму, красивую походку. Отмечается, что по ее словам, "брачные аферисты всегда холеные, ухоженные, очень вежливые".