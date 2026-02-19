Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала признаки брачных аферистов - РИА Новости, 19.02.2026
20:00 19.02.2026
Эксперт назвала признаки брачных аферистов
Эксперт назвала признаки брачных аферистов - РИА Новости, 19.02.2026
Эксперт назвала признаки брачных аферистов
Эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала, что брачные аферисты в начале отношений очень внимательны, говорят комплименты, однако постоянно... РИА Новости, 19.02.2026
отношения
общество
https://ria.ru/20250529/kriminal-2019413610.html
2026
Новости
отношения, общество
отношения, Общество
Эксперт назвала признаки брачных аферистов

Эксперт Закоцола: брачные аферисты пытаются побыстрее влюбить в себя партнершу

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала, что брачные аферисты в начале отношений очень внимательны, говорят комплименты, однако постоянно жалуются на материальные проблемы.
"Брачные аферисты пытаются побыстрее влюбить в себя партнершу. В таком состоянии женщина может много чего им отдать. Также насторожиться стоит, если в отношениях мужчина начинает жаловаться на то, что у него нет денег. Такого любовника следует сразу же заблокировать в социальных сетях и больше с ним не общаться", - сказала Закоцола порталу NEWS.ru.
Как рассказала эксперт, подобные мошенники также очень ухаживают за собой: ходят заниматься в спортивный зал, вырабатывают харизму, красивую походку. Отмечается, что по ее словам, "брачные аферисты всегда холеные, ухоженные, очень вежливые".
отношенияОбщество
 
 
