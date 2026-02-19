Рейтинг@Mail.ru
Посол России заявил о низшей точки в отношениях с Нидерландами
19.02.2026
Посол России заявил о низшей точки в отношениях с Нидерландами
Отношения России и Нидерландов находятся на низшей точке за всю их современную историю, сотрудничество разорвано почти по всем сферам, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.02.2026
2026
Посол России заявил о низшей точки в отношениях с Нидерландами

ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Отношения России и Нидерландов находятся на низшей точке за всю их современную историю, сотрудничество разорвано почти по всем сферам, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге Владимир Тарабрин.
"На сегодняшний день в результате безответственной политики официальной Гааги наши двусторонние отношения находятся на низшей точке за всю их современную историю. Разорвано сотрудничество почти по всем направлениям – экономика, культура, наука и прочим", - сообщил посол.
Что касается взаимодействия с властями Нидерландов, по его словам, то на практике все контакты с ними носят эпизодический характер и сводятся к обсуждению сугубо технических вопросов, касающихся поддержания работы дипломатических миссий в Москве и Гааге.
Заголовок открываемого материала