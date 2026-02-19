Посол России заявил о низшей точки в отношениях с Нидерландами

ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Отношения России и Нидерландов находятся на низшей точке за всю их современную историю, сотрудничество разорвано почти по всем сферам, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге Владимир Тарабрин.