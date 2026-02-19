В преддверии 23 февраля уральские студенты познакомились с хроникой Победы

МОСКВА, 19 фев — РИА новости. Студенты Студенты УрФУ приняли участие в экскурсии по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам". Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Выставки в рамках всероссийского историко-патриотического проекта "Освобождение. Мир народам", созданные медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходят в разных городах России. В их основе лежит фотоархив Совинформбюро 1943–1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Экспозиция дополнена интерактивными просветительскими материалами — лонгридами, подкастами, викторинами и пр.

© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета Курсанты военного учебного центра УрФУ знакомятся с мобильной экспозицией "Освобождение. Мир народам"

"Когда смотришь на эти фотографии, понимаешь, что за каждой из них — не просто исторический факт, а судьбы людей, их мужество и выбор. Такие экспозиции позволяют нам, курсантам военного учебного центра, по-новому ощутить связь поколений. Это не страницы учебника — это живая история, которая формирует уважение к подвигу защитников Отечества и ответственность за будущее страны", — отметил курсант Военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ) имени первого президента России Б.Н. Ельцина Михаил Кривицкий.

Студенты УрФУ также приняли участие в торжественном собрании и познакомились с творческими номерами рок-клуба УрФУ, посвященными представителям отдельных родов войск. Они посетили выставку "Зал воинской славы", подготовленную Центром развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" и лекцию-концерт творческого дуэта "С.В.О.Й & I.L.A.Y.", организованную при поддержке Российского общества "Знание".

© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества