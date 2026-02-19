Рейтинг@Mail.ru
19.02.2026
17:58 19.02.2026
В преддверии 23 февраля уральские студенты познакомились с хроникой Победы
В преддверии 23 февраля уральские студенты познакомились с хроникой Победы - РИА Новости, 19.02.2026
В преддверии 23 февраля уральские студенты познакомились с хроникой Победы
Студенты УрФУ приняли участие в экскурсии по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам". Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника... РИА Новости, 19.02.2026
Общество, Россия, Москва, Уральский федеральный университет, Президентский фонд культурных инициатив, Российское общество "Знание", Освобождение. Путь к Победе, Освобождение. Мир народам, Социальный навигатор, Великая Отечественная война (1941-1945)

В преддверии 23 февраля уральские студенты познакомились с хроникой Победы

© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества
Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета
МОСКВА, 19 фев — РИА новости. Студенты УрФУ приняли участие в экскурсии по комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам". Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Выставки в рамках всероссийского историко-патриотического проекта "Освобождение. Мир народам", созданные медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходят в разных городах России. В их основе лежит фотоархив Совинформбюро 1943–1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Экспозиция дополнена интерактивными просветительскими материалами — лонгридами, подкастами, викторинами и пр.
© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета Курсанты военного учебного центра УрФУ знакомятся с мобильной экспозицией "Освобождение. Мир народам"
Курсанты военного учебного центра УрФУ знакомятся с мобильной экспозицией Освобождение. Мир народам - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета
Курсанты военного учебного центра УрФУ знакомятся с мобильной экспозицией "Освобождение. Мир народам"
"Когда смотришь на эти фотографии, понимаешь, что за каждой из них — не просто исторический факт, а судьбы людей, их мужество и выбор. Такие экспозиции позволяют нам, курсантам военного учебного центра, по-новому ощутить связь поколений. Это не страницы учебника — это живая история, которая формирует уважение к подвигу защитников Отечества и ответственность за будущее страны", — отметил курсант Военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ) имени первого президента России Б.Н. Ельцина Михаил Кривицкий.
Студенты УрФУ также приняли участие в торжественном собрании и познакомились с творческими номерами рок-клуба УрФУ, посвященными представителям отдельных родов войск. Они посетили выставку "Зал воинской славы", подготовленную Центром развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" и лекцию-концерт творческого дуэта "С.В.О.Й & I.L.A.Y.", организованную при поддержке Российского общества "Знание".
© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества
Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества
Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества
© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета
1 из 2
© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества
Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества
Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества
© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета
2 из 2
Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества
© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета
1 из 2
Торжественное собрание в УрФУ, посвященное Дню защитника Отечества
© Фото : пресс-служба Уральского федерального университета
2 из 2
"В Дне защитника Отечества — отзвук великих побед и исторических сражений, дань священным традициям и неисчерпаемой боевой силе русского бойца. В празднике воплощены чувства глубокого уважения наших граждан к своим доблестным защитникам, гордость за всех, кто служил и служит в армии и на флоте, признание героических заслуг перед Родиной в защите ее национальных интересов, суверенитета и независимости. Сегодня обеспечение обороноспособности страны остается важнейшей государственной задачей. Вооруженные силы — это надежная гарантия национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного поступательного развития России", — заключил проректор по воспитательной работе УрФУ Александр Иванов.
 
ОбществоРоссияМоскваУральский федеральный университетПрезидентский фонд культурных инициативРоссийское общество "Знание"Освобождение. Путь к ПобедеОсвобождение. Мир народамСоциальный навигаторВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
