Рейтинг@Mail.ru
Студенты из Херсона познакомились с событиями Великой Отечественной войны - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/osvobozhdenie-2075325415.html
Студенты из Херсона познакомились с событиями Великой Отечественной войны
Студенты из Херсона познакомились с событиями Великой Отечественной войны - РИА Новости, 19.02.2026
Студенты из Херсона познакомились с событиями Великой Отечественной войны
Студенты Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) приняли участие в виртуальной экскурсии, посвященной Сталинградской битве, и... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:00:00+03:00
2026-02-19T09:00:00+03:00
общество
освобождение. путь к победе
освобождение. мир народам
херсон
президентский фонд культурных инициатив
отражение
россия
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075251150_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_be512b08b35cc81b320b90a5a6014376.jpg
херсон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075251150_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_96369de91cd08c1a393bd20f6e5615e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, освобождение. путь к победе, освобождение. мир народам, херсон, президентский фонд культурных инициатив, отражение, россия, великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор
Общество, Освобождение. Путь к Победе, Освобождение. Мир народам, Херсон, Президентский фонд культурных инициатив, Отражение, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Социальный навигатор

Студенты из Херсона познакомились с событиями Великой Отечественной войны

© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой ОрленкоМероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции Освобождение. Мир народам и материалов проекта Отражение 1941-1945 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой Орленко
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Студенты Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) приняли участие в виртуальной экскурсии, посвященной Сталинградской битве, и познакомились с материалами мобильной экспозиции "Освобожденная Европа". Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества в патриотическом центре ХГПУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Виртуальная экскурсия, которую провел преподаватель истории ХГПУ Иван Толокнев, позволила студентам познакомиться с историей Сталинградской битвы через объективы фронтовых корреспондентов.
"Сталинградская битва — ярчайший пример единства народов, вместе отстоявших мир. Студентам предоставлена уникальная возможность увидеть подлинную историю благодаря редким кадрам и материалам медиагруппы "Россия сегодня"", — отметила ректор ХГПУ Нина Шашкова.
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой ОрленкоМероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции Освобождение. Мир народам и материалов проекта Отражение 1941-1945 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой Орленко
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
Студенты подробно познакомились с модулем комплексной мобильной экспозиции "Освобожденная Европа", разобрали содержание планшетов и интерактивных материалов, а также просмотрели видеоролики, созданные в рамках проекта "Отражение. 1941-1945". Отдельное внимание было уделено видео материалам "Отражение. Пропаганда" и "Отражение. Военкоры".
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой ОрленкоМероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции Освобождение. Мир народам и материалов проекта Отражение 1941-1945
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой Орленко
1 из 3
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой ОрленкоМероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции Освобождение. Мир народам и материалов проекта Отражение 1941-1945
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой Орленко
2 из 3
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой ОрленкоМероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции Освобождение. Мир народам и материалов проекта Отражение 1941-1945
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой Орленко
3 из 3
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой Орленко
1 из 3
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой Орленко
2 из 3
Мероприятие в ХГПУ, приуроченное к 23 февраля, с использованием мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" и материалов проекта "Отражение 1941-1945"
© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой Орленко
3 из 3
"Освобожденная Европа" – одна из экспозиций проекта "Освобождение. Мир народам". В основе экспозиции – уникальный фотоархив Советского информационного бюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также аудиоподкаст "Освобождение", созданный радио Sputnik, исторические справки, мотиваторы и интерактивные элементы о главных поворотных моментах Великой Отечественной войны.
Проект "Освобождение. Мир народам" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке". Он создан медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
ОбществоОсвобождение. Путь к ПобедеОсвобождение. Мир народамХерсонПрезидентский фонд культурных инициативОтражениеРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Социальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала