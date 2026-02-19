Студенты из Херсона познакомились с событиями Великой Отечественной войны

© Фото предоставлено проректором по воспитательной работе и молодежной политике ХГПУ Еленой Орленко

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Студенты Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) приняли участие в виртуальной экскурсии, посвященной Сталинградской битве, и познакомились с материалами мобильной экспозиции "Освобожденная Европа". Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества в патриотическом центре ХГПУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Виртуальная экскурсия, которую провел преподаватель истории ХГПУ Иван Толокнев, позволила студентам познакомиться с историей Сталинградской битвы через объективы фронтовых корреспондентов.

"Сталинградская битва — ярчайший пример единства народов, вместе отстоявших мир. Студентам предоставлена уникальная возможность увидеть подлинную историю благодаря редким кадрам и материалам медиагруппы "Россия сегодня"", — отметила ректор ХГПУ Нина Шашкова.

Студенты подробно познакомились с модулем комплексной мобильной экспозиции "Освобожденная Европа", разобрали содержание планшетов и интерактивных материалов, а также просмотрели видеоролики, созданные в рамках проекта "Отражение. 1941-1945". Отдельное внимание было уделено видео материалам "Отражение. Пропаганда" и "Отражение. Военкоры".

"Освобожденная Европа" – одна из экспозиций проекта "Освобождение. Мир народам". В основе экспозиции – уникальный фотоархив Советского информационного бюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", а также аудиоподкаст "Освобождение", созданный радио Sputnik, исторические справки, мотиваторы и интерактивные элементы о главных поворотных моментах Великой Отечественной войны.