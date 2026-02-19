МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский во время своей недавней встречи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской заверил ее в политической поддержке и готовности содействовать планам беглых оппозиционеров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

"На встрече в Вильнюсе в конце января Зеленский прямо заверил Тихановскую в политической поддержке и готовности содействовать планам ее "Объединенного переходного кабинета", — рассказал собеседник.

По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе

В среду Зеленский ввел персональные специальные, экономические и другие ограничительные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко . Замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции не повлияют на позицию Минска по украинскому урегулированию и жизнь лидера республики.

В конце января издание "Европейская правда" писало о планах киевских властей возбудить против Лукашенко уголовное дело. Утверждалось, что такую возможность Зеленский обсудил с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской во время визита в Вильнюс. Тогда же, по данным источника РИА Новости, они затронули вопрос введения санкций.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя эти публикации, заявила, что Минск не придает большого значения сообщениям украинских СМИ.

Президент Белоруссии не раз выражал готовность содействовать мирному урегулированию. Он отмечал, что после окончания конфликта Киеву помогут только Москва и Минск, тогда как Западу это не нужно. А в марте признался, что Зеленский был ему как сын, но "поступил как гнида".