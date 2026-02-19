Рейтинг@Mail.ru
07:31 19.02.2026 (обновлено: 07:36 19.02.2026)
Источник: Зеленский обещал Тихановской помогать белорусской оппозиции
Источник: Зеленский обещал Тихановской помогать белорусской оппозиции
2026-02-19T07:31:00+03:00
2026-02-19T07:36:00+03:00
© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский во время своей недавней встречи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской заверил ее в политической поддержке и готовности содействовать планам беглых оппозиционеров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
"На встрече в Вильнюсе в конце января Зеленский прямо заверил Тихановскую в политической поддержке и готовности содействовать планам ее "Объединенного переходного кабинета", — рассказал собеседник.
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Источник: оппозиция пытается исключить Белоруссию из мирного процесса
18 февраля, 17:46
По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе.
В среду Зеленский ввел персональные специальные, экономические и другие ограничительные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции не повлияют на позицию Минска по украинскому урегулированию и жизнь лидера республики.
В конце января издание "Европейская правда" писало о планах киевских властей возбудить против Лукашенко уголовное дело. Утверждалось, что такую возможность Зеленский обсудил с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской во время визита в Вильнюс. Тогда же, по данным источника РИА Новости, они затронули вопрос введения санкций.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
18 февраля, 14:23
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя эти публикации, заявила, что Минск не придает большого значения сообщениям украинских СМИ.
Президент Белоруссии не раз выражал готовность содействовать мирному урегулированию. Он отмечал, что после окончания конфликта Киеву помогут только Москва и Минск, тогда как Западу это не нужно. А в марте признался, что Зеленский был ему как сын, но "поступил как гнида".
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран
17 февраля, 11:55
 
