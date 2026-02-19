https://ria.ru/20260219/oppozitsiya-2075374140.html
Источник: Зеленский обещал Тихановской помогать белорусской оппозиции
Источник: Зеленский обещал Тихановской помогать белорусской оппозиции - РИА Новости, 19.02.2026
Источник: Зеленский обещал Тихановской помогать белорусской оппозиции
Владимир Зеленский во время своей недавней встречи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской заверил ее в политической поддержке и готовности... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T07:31:00+03:00
2026-02-19T07:31:00+03:00
2026-02-19T07:36:00+03:00
в мире
белоруссия
вильнюс
киев
владимир зеленский
светлана тихановская
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:236:3071:1963_1920x0_80_0_0_f0a1413ecfffeea53e26945240e31e8c.jpg
https://ria.ru/20260218/belorussiya-2075273432.html
https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075208452.html
https://ria.ru/20260217/lukashenko-2074916508.html
белоруссия
вильнюс
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, вильнюс, киев, владимир зеленский, светлана тихановская, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Вильнюс, Киев, Владимир Зеленский, Светлана Тихановская, Александр Лукашенко
Источник: Зеленский обещал Тихановской помогать белорусской оппозиции
РИА Новости: Зеленский обещал Тихановской помогать беглой белорусской оппозиции
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский во время своей недавней встречи с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской заверил ее в политической поддержке и готовности содействовать планам беглых оппозиционеров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
"На встрече в Вильнюсе в конце января Зеленский прямо заверил Тихановскую в политической поддержке и готовности содействовать планам ее "Объединенного переходного кабинета", — рассказал собеседник.
По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский
и Тихановская
впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе
.
В среду Зеленский ввел персональные специальные, экономические и другие ограничительные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко
. Замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич
в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции не повлияют на позицию Минска
по украинскому урегулированию и жизнь лидера республики.
В конце января издание "Европейская правда" писало о планах киевских властей возбудить против Лукашенко уголовное дело. Утверждалось, что такую возможность Зеленский обсудил с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской
во время визита в Вильнюс. Тогда же, по данным источника РИА Новости, они затронули вопрос введения санкций.
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя эти публикации, заявила, что Минск
не придает большого значения сообщениям украинских СМИ.
Президент Белоруссии
не раз выражал готовность содействовать мирному урегулированию. Он отмечал, что после окончания конфликта Киеву помогут только Москва и Минск, тогда как Западу это не нужно. А в марте признался, что Зеленский был ему как сын, но "поступил как гнида".
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.