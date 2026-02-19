Рейтинг@Mail.ru
Обвинение просит ужесточить приговор курьеру, забравшей деньги у Долиной - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/obvinenie-2075497401.html
Обвинение просит ужесточить приговор курьеру, забравшей деньги у Долиной
Обвинение просит ужесточить приговор курьеру, забравшей деньги у Долиной - РИА Новости, 19.02.2026
Обвинение просит ужесточить приговор курьеру, забравшей деньги у Долиной
Гособвинение просит суд ужесточить приговор курьеру Анжеле Цырульниковой, забравшей деньги у Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости представитель певицы в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:01:00+03:00
2026-02-19T15:01:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
лариса долина
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058329343_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_cb89ff74861aa9920db01cad62e5d498.jpg
https://ria.ru/20260218/dolina-2075242505.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058329343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d82bce7280eb68c9053ce45046ad39fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, лариса долина, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Лариса Долина, Московский областной суд
Обвинение просит ужесточить приговор курьеру, забравшей деньги у Долиной

Гособвинение просит суд ужесточить наказание курьеру, забравшей деньги у Долиной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОглашение приговора по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в Балашихинском городском суде
Оглашение приговора по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в Балашихинском городском суде - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Оглашение приговора по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в Балашихинском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 19 фев - РИА Новости. Гособвинение просит суд ужесточить приговор курьеру Анжеле Цырульниковой, забравшей деньги у Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости представитель певицы в Московском областном суде.
"Просят ужесточить наказание по той причине, что не учтено беззащитное состояние потерпевшей - не Долиной, а другой потерпевшей, Кукушкиной, по состоянию здоровья", - сказала она, не уточнив, идет ли речь об увеличении срока отбытия наказания.
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября прошлого года приговорил Анжелу Цырульникову к семи годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей, Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Артур Каменецкий – семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Роспатент получил заявку от имени Долиной на регистрацию товарного знака
18 февраля, 16:13
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваЛариса ДолинаМосковский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала