Крыша цеха липецкого завода обрушилась на площади пять тысяч квадратов
15:02 19.02.2026 (обновлено: 15:08 19.02.2026)
Крыша цеха липецкого завода обрушилась на площади пять тысяч квадратов
Крыша цеха липецкого завода обрушилась на площади пять тысяч квадратов
Площадь обрушения кровли сварочного цеха автозавода "Моторинвест" в Краснинском муниципальном округе Липецкой области составила порядка 5 тысяч квадратных... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:02:00+03:00
2026-02-19T15:08:00+03:00
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
липецкая область
россия
липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Крыша цеха липецкого завода обрушилась на площади пять тысяч квадратов

РИА Новости: площадь обрушения на липецком автозаводе составила 5 тыс кв метров

© МЧС РоссииОбрушение крыши в Липецкой области
Обрушение крыши в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© МЧС России
Обрушение крыши в Липецкой области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Площадь обрушения кровли сварочного цеха автозавода "Моторинвест" в Краснинском муниципальном округе Липецкой области составила порядка 5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Площадь обрушения составляет порядка 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
К работам на месте происшествия привлечены 114 человек и 35 единиц техники. В готовность к убытию приведена аэромобильная группировка главного управления МЧС по Липецкой области.
Последствия обрушения навеса над катком на Днепропетровской улице в Москве. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Над катком на юге Москвы обрушился навес
Липецкая областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
