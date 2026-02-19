https://ria.ru/20260219/obrushenie-2075497826.html
Крыша цеха липецкого завода обрушилась на площади пять тысяч квадратов
Крыша цеха липецкого завода обрушилась на площади пять тысяч квадратов - РИА Новости, 19.02.2026
Крыша цеха липецкого завода обрушилась на площади пять тысяч квадратов
Площадь обрушения кровли сварочного цеха автозавода "Моторинвест" в Краснинском муниципальном округе Липецкой области составила порядка 5 тысяч квадратных... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:02:00+03:00
2026-02-19T15:02:00+03:00
2026-02-19T15:08:00+03:00
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075487798_0:42:1001:605_1920x0_80_0_0_889139613b3ecefe2f8b8e4cf97f34ae.jpg
https://ria.ru/20260219/katok-2075389117.html
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075487798_0:0:823:617_1920x0_80_0_0_3163493e6b7b5bfe1bf7087799c1ce40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Крыша цеха липецкого завода обрушилась на площади пять тысяч квадратов
РИА Новости: площадь обрушения на липецком автозаводе составила 5 тыс кв метров