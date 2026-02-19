В Липецкой области обрушилась крыша цеха предприятия

ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Крыша цеха предприятия "Моторинвест" в Липецкой области рухнула, под завалом могут быть люди, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, обрушение кровли произошло в здании сварочного цеха завода. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.