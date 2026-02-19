https://ria.ru/20260219/obrushenie-2075480483.html
В Липецкой области обрушилась крыша цеха предприятия
В Липецкой области обрушилась крыша цеха предприятия - РИА Новости, 19.02.2026
В Липецкой области обрушилась крыша цеха предприятия
Крыша цеха предприятия "Моторинвест" в Липецкой области рухнула, под завалом могут быть люди, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.02.2026
В Липецкой области обрушилась крыша цеха предприятия "Моторинвест"