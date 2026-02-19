Рейтинг@Mail.ru
"Нижний Новгород" обменялся победами с казахстанцами в двух матчах за день - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:32 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/nizhniy-2075597431.html
"Нижний Новгород" обменялся победами с казахстанцами в двух матчах за день
"Нижний Новгород" обменялся победами с казахстанцами в двух матчах за день - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Нижний Новгород" обменялся победами с казахстанцами в двух матчах за день
Футболисты "Нижнего Новгорода" обменялись победами с казахстанским "Кайратом" в двух товарищеских матчах, которые прошли в рамках сборов в Турции. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T19:32:00+03:00
2026-02-19T19:32:00+03:00
футбол
спорт
нижний новгород
кайрат
вячеслав грулев
реналдо сефас
андрей ивлев
товарищеские матчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043326722_208:39:1119:552_1920x0_80_0_0_03cca732fed8a74fe2d718b162745dcf.jpg
https://ria.ru/20260211/futbol-2073736586.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043326722_57:0:1196:854_1920x0_80_0_0_43770a99b0ae23d6bafe18ef535afce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, нижний новгород, кайрат, вячеслав грулев, реналдо сефас, андрей ивлев, товарищеские матчи
Футбол, Спорт, Нижний Новгород, Кайрат, Вячеслав Грулев, Реналдо Сефас, Андрей Ивлев, Товарищеские матчи
"Нижний Новгород" обменялся победами с казахстанцами в двух матчах за день

"Нижний Новгород" обменялся победами с "Кайратом" в двух матчах за день

© Фото : Пресс-служба ФК "Нижний Новгород"Футболисты "Нижнего Новгорода"
Футболисты Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Нижний Новгород"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Футболисты "Нижнего Новгорода" обменялись победами с казахстанским "Кайратом" в двух товарищеских матчах, которые прошли в рамках сборов в Турции.
В первой встрече "Нижний Новгород" одержал победу со счетом 4:3. В составе клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) мячи забили Вячеслав Грулев (10-я минута), реализовавший пенальти, Реналдо Сефас (43), Иван Беляев (82) и Андрей Ивлев (89).
Второй матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Кайрата".
"Нижний Новгород" ушел на зимний перерыв на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата нижегородцы сыграют в гостях с московским "Локомотивом" 28 февраля.
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Семин назвал четыре клуба, который поборются за золото РПЛ
11 февраля, 18:22
 
ФутболСпортНижний НовгородКайратВячеслав ГрулевРеналдо СефасАндрей ИвлевТоварищеские матчи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала