"Нижний Новгород" обменялся победами с казахстанцами в двух матчах за день
"Нижний Новгород" обменялся победами с казахстанцами в двух матчах за день
Футболисты "Нижнего Новгорода" обменялись победами с казахстанским "Кайратом" в двух товарищеских матчах, которые прошли в рамках сборов в Турции. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Футболисты "Нижнего Новгорода" обменялись победами с казахстанским "Кайратом" в двух товарищеских матчах, которые прошли в рамках сборов в Турции.
В первой встрече "Нижний Новгород" одержал победу со счетом 4:3. В составе клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) мячи забили Вячеслав Грулев (10-я минута), реализовавший пенальти, Реналдо Сефас (43), Иван Беляев (82) и Андрей Ивлев (89).
Второй матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Кайрата".
"Нижний Новгород" ушел на зимний перерыв на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата нижегородцы сыграют в гостях с московским "Локомотивом" 28 февраля.