"Нижний Новгород" обменялся победами с казахстанцами в двух матчах за день

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Футболисты "Нижнего Новгорода" обменялись победами с казахстанским "Кайратом" в двух товарищеских матчах, которые прошли в рамках сборов в Турции.

В первой встрече "Нижний Новгород" одержал победу со счетом 4:3. В составе клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) мячи забили Вячеслав Грулев (10-я минута), реализовавший пенальти, Реналдо Сефас (43), Иван Беляев (82) и Андрей Ивлев (89).

Второй матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Кайрата".