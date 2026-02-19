Рейтинг@Mail.ru
Посол России не видит готовность Нидерландов к восстановлению отношений - РИА Новости, 19.02.2026
08:18 19.02.2026
Посол России не видит готовность Нидерландов к восстановлению отношений
Посол России не видит готовность Нидерландов к восстановлению отношений
Москва не видит сигналов о готовности Гааги к постепенному восстановлению минимального взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах... РИА Новости, 19.02.2026
Посол России не видит готовность Нидерландов к восстановлению отношений

Посол Тарабрин: Москва не видит готовности Гааги к восстановлению отношений

© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Москва не видит сигналов о готовности Гааги к постепенному восстановлению минимального взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.
"Каких-либо сигналов, свидетельствующих о готовности Нидерландов к постепенному восстановлению хотя бы минимального уровня конструктивного взаимодействия, пока не наблюдаем", - сообщил посол.
Он добавил, что посольство РФ в Гааге поддерживает связь с местными органами власти по консульским вопросам, особенно когда речь идет об отстаивании интересов проживающих в королевстве российских граждан.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
