https://ria.ru/20260219/niderlandy-2075377072.html
Посол России не видит готовность Нидерландов к восстановлению отношений
Посол России не видит готовность Нидерландов к восстановлению отношений - РИА Новости, 19.02.2026
Посол России не видит готовность Нидерландов к восстановлению отношений
Москва не видит сигналов о готовности Гааги к постепенному восстановлению минимального взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:18:00+03:00
2026-02-19T08:18:00+03:00
2026-02-19T08:18:00+03:00
в мире
гаага
россия
нидерланды
владимир тарабрин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6f336cd8bba95d9dd08e12eba059d8ca.jpg
https://ria.ru/20260218/niderlandy-2075102552.html
гаага
россия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba00460ff5a613c462745f7e1b86ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаага, россия, нидерланды, владимир тарабрин
В мире, Гаага, Россия, Нидерланды, Владимир Тарабрин
Посол России не видит готовность Нидерландов к восстановлению отношений
Посол Тарабрин: Москва не видит готовности Гааги к восстановлению отношений