На месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае

Пермская прокуратура расследует нападение школьника с ножом на сверстника

ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после нападения мальчика на одноклассника в школе пермского Александровска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой города Александровска организована проверка по факту нападения школьника на одноклассника в образовательном учреждении города Александровска", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На место происшествия выехал прокурор Александровска Андрей Малкин.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили РИА Новости, что на месте работают сотрудники полиции и следственные органы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.