Пермская прокуратура расследует нападение школьника с ножом на сверстника
Пермская прокуратура расследует нападение школьника с ножом на сверстника - РИА Новости, 19.02.2026
Пермская прокуратура расследует нападение школьника с ножом на сверстника
Прокуратура организовала проверку после нападения мальчика на одноклассника в школе пермского Александровска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 19.02.2026
Пермская прокуратура расследует нападение школьника с ножом на сверстника
ПЕРМЬ, 19 фев - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после нападения мальчика на одноклассника в школе пермского Александровска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратурой города Александровска организована проверка по факту нападения школьника на одноклассника в образовательном учреждении города Александровска", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На место происшествия выехал прокурор Александровска Андрей Малкин.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили РИА Новости, что на месте работают сотрудники полиции и следственные органы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в четверг губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что ученик седьмого класса школы №1 города Александровска ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое, пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники, а из Перми направят борт санавиации.