Рейтинг@Mail.ru
Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 19.02.2026 (обновлено: 12:52 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/naemnik-2075448562.html
Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор
Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор - РИА Новости, 19.02.2026
Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор
Наемник из Колумбии Дейнер Пердомо Энао де Хесус, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает СК РФ на платформе... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:47:00+03:00
2026-02-19T12:52:00+03:00
в мире
россия
колумбия
киев
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075449816_82:138:1821:1116_1920x0_80_0_0_51abf0e1b1f1adccfe0cc25f830db7e3.jpg
https://ria.ru/20260130/agent-2071152665.html
россия
колумбия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075449816_161:0:1857:1272_1920x0_80_0_0_5fa2209a6a8e2f01f8d282524486a5a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, колумбия, киев, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Колумбия, Киев, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор

Колумбийского наемника, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили на 14 лет

© Фото : Следком/MAXНаемник из Колумбии Дейнер Пердомо Энао де Хесус
Наемник из Колумбии Дейнер Пердомо Энао де Хесус - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Следком/MAX
Наемник из Колумбии Дейнер Пердомо Энао де Хесус
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наемник из Колумбии Дейнер Пердомо Энао де Хесус, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает СК РФ на платформе Мах.
«
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) в отношении гражданина Республики Колумбия. Дейнер Пердомо Энао де Хесус признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что Дейнер Пердомо Энао де Хесус в феврале 2023 года прибыл на Украину, где вступил в качестве наемника в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Подчеркивается, что он прошел военную подготовку и за вознаграждение участвовал в боях против российских военнослужащих. В настоящее время наемник объявлен в международный розыск.
Задержание агента спецслужб Украины в Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного
30 января, 10:11
 
В миреРоссияКолумбияКиевСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала