https://ria.ru/20260219/naemnik-2075448562.html
Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор
Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор - РИА Новости, 19.02.2026
Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор
Наемник из Колумбии Дейнер Пердомо Энао де Хесус, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает СК РФ на платформе... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:47:00+03:00
2026-02-19T12:47:00+03:00
2026-02-19T12:52:00+03:00
в мире
россия
колумбия
киев
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075449816_82:138:1821:1116_1920x0_80_0_0_51abf0e1b1f1adccfe0cc25f830db7e3.jpg
https://ria.ru/20260130/agent-2071152665.html
россия
колумбия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075449816_161:0:1857:1272_1920x0_80_0_0_5fa2209a6a8e2f01f8d282524486a5a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, колумбия, киев, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Колумбия, Киев, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор
Колумбийского наемника, воевавшего на стороне Киева, заочно осудили на 14 лет