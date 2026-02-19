Наемнику из Колумбии, воевавшему на стороне ВСУ, вынесли заочный приговор

«

"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора (заочно) в отношении гражданина Республики Колумбия. Дейнер Пердомо Энао де Хесус признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.