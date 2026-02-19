Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали об изменениях порядка наблюдения за алкоголиками - РИА Новости, 19.02.2026
02:24 19.02.2026
В ГД рассказали об изменениях порядка наблюдения за алкоголиками
В ГД рассказали об изменениях порядка наблюдения за алкоголиками - РИА Новости, 19.02.2026
В ГД рассказали об изменениях порядка наблюдения за алкоголиками
Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами, вызванными наркоманией или алкоголизмом, изменится в России с 1 сентября, будут... РИА Новости, 19.02.2026
общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД рассказали об изменениях порядка наблюдения за алкоголиками

Леонов: порядок наблюдения за алкоголиками и наркоманами изменится с 1 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами, вызванными наркоманией или алкоголизмом, изменится в России с 1 сентября, будут введены четыре группы наблюдения в зависимости от вида употребляемых веществ, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"Минздрав утвердил новый порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами, вызванными наркоманией или алкоголизмом. Так, с 1 сентября 2026 будут введены четыре группы наблюдения в зависимости от вида употребляемых веществ. Например, группа пациентов с расстройствами, возникшими из-за приема психоактивных веществ, из-за приема алкоголя, а также группа тех, кто ранее состоял на диспансерном учете из-за хронического и затяжного психического расстройства", - сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что определять группу наблюдения и назначать профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия будет психиатр-нарколог.
"Также изменится периодичность диспансерного приема. При ремиссии от одного года до двух лет такие пациенты будут осматриваться не реже одного раза в два месяца. Тогда как сейчас врач принимает таких больных раз в шесть недель. Диспансерное наблюдение сможет проводиться как в амбулаторных условиях, так и на дому. А решение о прекращении наблюдения при выздоровлении или стойкой ремиссии будет принимать врачебная комиссия", - подчеркнул он.
Леонов добавил, что новый порядок будет действовать в России до 1 сентября 2032 года.
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФЛДПР
 
 
