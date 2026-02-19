В ГД рассказали об изменениях порядка наблюдения за алкоголиками

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами, вызванными наркоманией или алкоголизмом, изменится в России с 1 сентября, будут введены четыре группы наблюдения в зависимости от вида употребляемых веществ, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Также изменится периодичность диспансерного приема. При ремиссии от одного года до двух лет такие пациенты будут осматриваться не реже одного раза в два месяца. Тогда как сейчас врач принимает таких больных раз в шесть недель. Диспансерное наблюдение сможет проводиться как в амбулаторных условиях, так и на дому. А решение о прекращении наблюдения при выздоровлении или стойкой ремиссии будет принимать врачебная комиссия", - подчеркнул он.