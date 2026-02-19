https://ria.ru/20260219/motorinvest-2075547670.html
Восемь человек попали в больницу после ЧП на предприятии в Липецкой области
Восемь человек попали в больницу после ЧП на предприятии в Липецкой области - РИА Новости, 19.02.2026
Восемь человек попали в больницу после ЧП на предприятии в Липецкой области
Восемь человек госпитализированы после обрушения крыши на предприятии "Моторинвест" в Липецкой области, четверо в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:31:00+03:00
2026-02-19T17:31:00+03:00
2026-02-19T17:44:00+03:00
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
Восемь человек попали в больницу после ЧП на предприятии в Липецкой области
После обрушения крыши на предприятии "Моторинвест" 8 человек попали в больницу