17:31 19.02.2026 (обновлено: 17:44 19.02.2026)
Восемь человек попали в больницу после ЧП на предприятии в Липецкой области
Восемь человек попали в больницу после ЧП на предприятии в Липецкой области
Восемь человек госпитализированы после обрушения крыши на предприятии "Моторинвест" в Липецкой области, четверо в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области... РИА Новости, 19.02.2026
Новости
происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
Восемь человек попали в больницу после ЧП на предприятии в Липецкой области

После обрушения крыши на предприятии "Моторинвест" 8 человек попали в больницу

© СУ СК России по Липецкой областиПоследствия обрушения крыши цеха автосборочного предприятия в Липецкой области
© СУ СК России по Липецкой области
Последствия обрушения крыши цеха автосборочного предприятия в Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Восемь человек госпитализированы после обрушения крыши на предприятии "Моторинвест" в Липецкой области, четверо в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
"Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы 8 человек: 4 – в тяжёлом состоянии, 4 – средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он в своём Telegram-канале.
ПроисшествияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
