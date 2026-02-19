Восемь человек попали в больницу после ЧП на предприятии в Липецкой области

© СУ СК России по Липецкой области Последствия обрушения крыши цеха автосборочного предприятия в Липецкой области © СУ СК России по Липецкой области Последствия обрушения крыши цеха автосборочного предприятия в Липецкой области