Москвичей призвали использовать метро в четверг из-за сильного снегопада - РИА Новости, 19.02.2026
07:39 19.02.2026 (обновлено: 11:58 19.02.2026)
Москвичей призвали использовать метро в четверг из-за сильного снегопада
Москвичей призвали использовать метро в четверг из-за сильного снегопада
Дептранс Москвы призвал жителей столицы использовать метро для поездок в четверг из-за сильного снегопада. РИА Новости, 19.02.2026
общество, москва, департамент транспорта г. москвы, снегопад в москве
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Снегопад в Москве
Москвичей призвали использовать метро в четверг из-за сильного снегопада

Дептранс Москвы призвал жителей города использовать метро из-за снегопада

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Дептранс Москвы призвал жителей столицы использовать метро для поездок в четверг из-за сильного снегопада.
"Сегодня в Москве очень сильный снегопад, и возможны локальные ограничения движения в центре города. Из-за этого поездка на автомобиле займет значительно больше времени, чем обычно. Рекомендуем отложить поездки на машине и воспользоваться метро. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать снег и сэкономит ваше время", - говорится в сообщении в канале на платформе Max.
Ведомство порекомендовало выезжать на машине утром до 7.00 и вечером после 20.30.
Минтранс сообщил об изменениях в работе аэропортов из-за снегопада
Общество Москва Департамент транспорта г. Москвы Снегопад в Москве
 
 
