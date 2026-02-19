Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 200 советских домов расселили по реновации на востоке Москвы - РИА Новости, 19.02.2026
09:05 19.02.2026
Ефимов: более 200 советских домов расселили по реновации на востоке Москвы
Ефимов: более 200 советских домов расселили по реновации на востоке Москвы
Ефимов: более 200 советских домов расселили по реновации на востоке Москвы

Ефимов: жители свыше 200 старых домов на востоке Москвы переехали по реновации

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Более 200 многоквартирных домов старого жилого фонда расселили на востоке Москвы со старта программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сегодня из 1062 домов, включенных в программу реновации на востоке столицы, расселили 208 зданий. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали почти 35,4 тысячи горожан. Под заселение москвичам в Восточном административном округе передали 68 современных жилых комплексов", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что включенные в программу реновации дома расселяли в 12 районах на востоке города. Так, 38 жилых зданий освободили в Северном Измайлове и 35 в районе Измайлово. Переезжающим москвичам город предлагает бесплатные услуги грузчиков и транспорт в рамках сервиса "Помощь в переезде", доступного к самостоятельному заказу на портале mos.ru, добавил глава департамента.
По словам заммэра, под заселение участникам программы реновации на востоке Москвы переданы 13 новых жилых комплексов в районе Перово и 11 многоквартирных домов в Северном Измайлове, еще по семь новостроек сданы в районах Косино-Ухтомский и Богородское. Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что таким образом почти 7,4 тысячи жителей востока Москвы отпраздновали новоселье по реновации в Северном Измайлове, около 5,9 тысячи – в Измайлове и 5,4 тысячи – в Перове.
Жилье для участников программы реновации возводится рядом с расселенными старыми домами, что позволяет москвичам оставаться в районах со знакомой социальной инфраструктурой: детскими садами и школами, учреждениями здравоохранения, бытовыми сервисами и магазинами. Подобный опыт стал возможен благодаря технологии "умный снос", применение которой помогает экологично и безопасно разбирать здания по частям, минимизируя воздействие на окружающую среду и сохраняя соседние постройки, а образовавшийся строительный мусор отправлять в переработку, сообщили в московском градостроительном комплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в построенное городом по реновации новое жилье въехали или переезжают 258 тысяч жителей столицы, а программа в целом по итогам 2025 года выполнена более чем на 25%.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
Ефимов: в Москве возвели более 5 млн "квадратов" нежилья
