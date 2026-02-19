Рейтинг@Mail.ru
10:15 19.02.2026 (обновлено: 12:23 19.02.2026)
Россиян предупредили о мошенничестве с переплатой за отопление
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Россиян предупредили о мошенничестве с переплатой за отопление

Мошенники обманывают россиян, обещая вернуть переплаты за отопление

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Ребенок греет руки у батареи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ребенок греет руки у батареи. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мошенники выманивают информацию о банковских картах и личные данные россиян, рассылая сообщения с предложением о возврате переплат за отопление, сообщает прокуратура Подмосковья.
Отмечается, что возможные перерасчеты за отопление в зимний сезон часто используются злоумышленниками.
"Как работает схема: жильцам приходят СМС якобы от имени УК, ЕИРЦ или ЖКХ "Вам положен возврат 3 200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке". Как только человек переходит по ссылке, он попадает на фишинговую страницу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
После этого, как рассказали в прокуратуре, мошенники получают данные банковской карты гражданина или его логин и пароль от портала "Госуслуги".
В надзорном органе напомнили, что не стоит переходить по ссылкам в СМС и звонить по указанным в них номерам. Кроме того, управляющие компании не присылают сообщения с просьбой перейти на неизвестный сайт.
"Данные по перерасчетам стоит проверять через личный кабинет на официальных сайтах УК, в ГИС ЖКХ или в приложении банка", - добавили в прокуратуре, отметив, что при получении таких сообщений стоит обращаться в управляющую компанию.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
