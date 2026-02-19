https://ria.ru/20260219/moshenniki-2075395208.html
Россиян предупредили о мошенничестве с переплатой за отопление
Россиян предупредили о мошенничестве с переплатой за отопление - РИА Новости, 19.02.2026
Россиян предупредили о мошенничестве с переплатой за отопление
Мошенники выманивают информацию о банковских картах и личные данные россиян, рассылая сообщения с предложением о возврате переплат за отопление, сообщает... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:15:00+03:00
2026-02-19T10:15:00+03:00
2026-02-19T12:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мошенники выманивают информацию о банковских картах и личные данные россиян, рассылая сообщения с предложением о возврате переплат за отопление, сообщает прокуратура Подмосковья.
Отмечается, что возможные перерасчеты за отопление в зимний сезон часто используются злоумышленниками.
"Как работает схема: жильцам приходят СМС якобы от имени УК, ЕИРЦ или ЖКХ "Вам положен возврат 3 200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке". Как только человек переходит по ссылке, он попадает на фишинговую страницу", - говорится в официальном канале
ведомства на платформе Max.
После этого, как рассказали в прокуратуре, мошенники получают данные банковской карты гражданина или его логин и пароль от портала "Госуслуги".
В надзорном органе напомнили, что не стоит переходить по ссылкам в СМС и звонить по указанным в них номерам. Кроме того, управляющие компании не присылают сообщения с просьбой перейти на неизвестный сайт.
"Данные по перерасчетам стоит проверять через личный кабинет на официальных сайтах УК, в ГИС ЖКХ или в приложении банка", - добавили в прокуратуре, отметив, что при получении таких сообщений стоит обращаться в управляющую компанию.