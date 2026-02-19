Россиян предупредили о мошенничестве с переплатой за отопление

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мошенники выманивают информацию о банковских картах и личные данные россиян, рассылая сообщения с предложением о возврате переплат за отопление, сообщает прокуратура Подмосковья.

Отмечается, что возможные перерасчеты за отопление в зимний сезон часто используются злоумышленниками.

"Как работает схема: жильцам приходят СМС якобы от имени УК, ЕИРЦ или ЖКХ "Вам положен возврат 3 200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке". Как только человек переходит по ссылке, он попадает на фишинговую страницу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.

После этого, как рассказали в прокуратуре, мошенники получают данные банковской карты гражданина или его логин и пароль от портала "Госуслуги".

В надзорном органе напомнили, что не стоит переходить по ссылкам в СМС и звонить по указанным в них номерам. Кроме того, управляющие компании не присылают сообщения с просьбой перейти на неизвестный сайт.