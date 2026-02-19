Рейтинг@Mail.ru
Центробанк назвал основные мошеннические тренды
19.02.2026
Центробанк назвал основные мошеннические тренды
К основным мошенническим трендам прошлого и текущего годов Банк России относит дропперство, NFC-схемы и активизацию деятельности злоумышленников в банках
Центробанк назвал основные мошеннические тренды

ЦБ назвал дропперство и NFC-схемы основными мошенническими трендами

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. К основным мошенническим трендам прошлого и текущего годов Банк России относит дропперство, NFC-схемы и активизацию деятельности злоумышленников в банках маркетплейсов, сообщила глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.
"К основным трендам, которые мы увидели в 2025 году и многие из них продолжаются в этом году и имеют трансграничный характер, я бы наверное отнесла следующие - первое и самое основное это дропперство", - сказала она в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Бакина сообщила, что ЦБ фиксирует вовлечение в дропперство зарубежных граждан. Она отметила появление паспортов граждан стран СНГ в базе данных регулятора по мошенническим операциям, указав при этом, что их доля находится пока на не очень большом уровне, порядка 5-7%.
По ее словам, мошеннические схемы меняются, трансформируются и адаптируются под меняющуюся действительность, и здесь не обойтись без системных мер.
Второй тренд, на который обратила внимание директор департамента регулятора, - это активное использование NFC-гейт-схем, когда через приложение данные карты перехватываются и передаются мошенникам на их устройства для обналичивания средств через банкоматы или каким-то другим способом.
Активизацию данных схем ЦБ фиксирует с начала 2025 года. Бакина указала, что НСПК разработала меры защиты, которые позволяют практически победить эту проблему. Однако, по данным регулятора, потери от данной мошеннической схемы были достаточно значительные.
"Мы знаем, что мошенники всегда у нас подстраиваются под актуальную повестку. По мере введения соответствующих мер в прошлом году и ранее по противодействию мошенническим переводам мы видим, что сменился тренд на смещение схем в сторону прерывания цепочки платежа. То есть здесь используются различные элементы, такие как уход в нал (наличные - ред.), через курьеров, через кредитование, через различные суррогаты, криптовалюты и так далее и тому подобное", - сказала Бакина.
Главная цель мошенников в этом тренде - разорвать цепочку платежей, когда отследить денежный путь становится практически нереальным и невозможным, пояснила глава департамента.
Еще одна тенденция, на которую указала Бакина, - это использование мошенниками банков маркетплейсов в своих схемах. Ввиду специфики деятельности таких банков регулятор активно прорабатывает с ними риски и потенциальные схемы для того, чтобы их купировать уже на начальном этапе, предотвратив возможность вывода похищенных средств, подытожила она.
