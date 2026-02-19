Рейтинг@Mail.ru
Артем Здунов: в Мордовии выстроена экосистема органического производства - РИА Новости, 19.02.2026
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
21:15 19.02.2026
Артем Здунов: в Мордовии выстроена экосистема органического производства
Артем Здунов: в Мордовии выстроена экосистема органического производства
Более 15 тысяч детей в 63 детских садах Мордовии ежедневно получают сертифицированные органические молочные продукты в рамках проекта "Органика детям", сообщает РИА Новости, 19.02.2026
Артем Здунов: в Мордовии выстроена экосистема органического производства

Круглый стол по органической молочной продукции для детей прошел в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 15 тысяч детей в 63 детских садах Мордовии ежедневно получают сертифицированные органические молочные продукты в рамках проекта "Органика детям", сообщает пресс-служба главы республики.
Реализацию проекта по интеграции органической молочной продукции в рацион детей, который реализуется Мордовией совместно с Россельхозбанком, обсудили в четверг на круглом столе на площадке Национального центра "Россия" в Москве.
Питьевое молоко, творог и кисломолочные продукты для детсадов производятся на Детской пищевой станции в Саранске. По предварительным данным, приведенным на круглом столе, посещаемость одного из детсадов Саранска после введения в рацион органической кисломолочной продукции выросла с 67% до 82%. Учитывая успешный старт, решено распространить проект: с этого года органическая молочная и кисломолочная продукция будет поставляться не только в дошкольные учреждения, но и в школы.
Как подчеркнул глава Мордовии Артем Здунов, в республике выстроена целая экосистема органического производства: формируется круг производителей, развиваются кооперационные связи, накапливается опыт прохождения сертификации. Значительно расширена земельная база для органического сельского хозяйства. Это позволяет увеличивать объемы сырья и ассортимент продукции, создавать благоприятные условия для роста и устойчивого развития отрасли. Полностью интегрирован в проект Мордовский государственный университет - здесь изучают влияние органических продуктов на здоровье.
"Этот проект - вклад в здоровье и формирование культуры потребления органической продукции. Важно довести это понимание до людей, достучаться до потребителя. Рынок сложный, но мы хотим, чтобы развитие этого сегмента стало общероссийской задачей", - приводятся в сообщении слова Здунова, поблагодарившего Минсельхоз России за поддержку.
В дальнейших планах республики - модернизация и расширение мощностей под органическую линейку, продвижение продукции в торговых сетях и на электронных площадках. Ожидается развитие кооперации с другими производителями не только внутри России, но и с дружественными РФ странами, добавили в пресс-службе.
 
