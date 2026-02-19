Артем Здунов: в Мордовии выстроена экосистема органического производства

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 15 тысяч детей в 63 детских садах Мордовии ежедневно получают сертифицированные органические молочные продукты в рамках проекта "Органика детям", сообщает пресс-служба главы республики.

В дальнейших планах республики - модернизация и расширение мощностей под органическую линейку, продвижение продукции в торговых сетях и на электронных площадках. Ожидается развитие кооперации с другими производителями не только внутри России, но и с дружественными РФ странами, добавили в пресс-службе.