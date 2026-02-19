Здунов поделился планами развития Мордовии

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о планах развития республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытый диалог со Здуновым прошел в четверг в Национальном центре "Россия" в рамках тематической программы "Регион – 2030". Отмечается, что планы по развитию региона до 2030 года сформированы в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в Стратегии государственной национальной политики, отмечают в пресс-службе.

Особое внимание на мероприятии было уделено вопросам демографии и семейной политики.

"Чтобы защитить наши духовно-нравственные ценности, нас должно быть много. наш президент поручил всем губернаторам заниматься вопросами демографии постоянно", - напомнил глава Мордовии, его слова приводит пресс-служба.

В частности, в прошлом году в регионе запущена программа по предоставлению жилья в найм с правом выкупа.

Глава республики рассказал о создании круглогодичного молодежного образовательного центра, который будет готовить кадры для всей России, о работе с ветеранами и участниками специальной военной операции.

Также руководитель региона представил планы по развитию промышленной отрасли, особой экономической зоны, наращиванию инвестиционного потенциала. Здунов подчеркнул: инвестиции закладывают прочную основу для экономического роста на последующие годы. В числе точек роста – АПК, пищевая промышленность, тяжелое машиностроение, фармацевтика, радиоэлектроника, светотехника.