Здунов поделился планами развития Мордовии
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:35 19.02.2026
Здунов поделился планами развития Мордовии
Здунов поделился планами развития Мордовии - РИА Новости, 19.02.2026
Здунов поделился планами развития Мордовии
Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о планах развития республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.02.2026
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Республика Мордовия
Здунов поделился планами развития Мордовии

Артем Здунов рассказал о планах развития Республики Мордовия

Глава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о планах развития республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытый диалог со Здуновым прошел в четверг в Национальном центре "Россия" в рамках тематической программы "Регион – 2030". Отмечается, что планы по развитию региона до 2030 года сформированы в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в Стратегии государственной национальной политики, отмечают в пресс-службе.
Вид на Саранск
Стратсессия "Саранск - семейная столица" ориентирует на семейноцентричность
21 января, 12:31
21 января, 12:31
Особое внимание на мероприятии было уделено вопросам демографии и семейной политики.
"Чтобы защитить наши духовно-нравственные ценности, нас должно быть много. наш президент поручил всем губернаторам заниматься вопросами демографии постоянно", - напомнил глава Мордовии, его слова приводит пресс-служба.
В частности, в прошлом году в регионе запущена программа по предоставлению жилья в найм с правом выкупа.
Глава республики рассказал о создании круглогодичного молодежного образовательного центра, который будет готовить кадры для всей России, о работе с ветеранами и участниками специальной военной операции.
Также руководитель региона представил планы по развитию промышленной отрасли, особой экономической зоны, наращиванию инвестиционного потенциала. Здунов подчеркнул: инвестиции закладывают прочную основу для экономического роста на последующие годы. В числе точек роста – АПК, пищевая промышленность, тяжелое машиностроение, фармацевтика, радиоэлектроника, светотехника.
Помимо этого, глава республики рассказал о развитии креативных индустрий в регионе.
Вид на Саранск.
Старт новой жилищной программе для семей дали в Мордовии
7 февраля, 18:50
7 февраля, 18:50
 
Республика Мордовия Артем Здунов Республика Мордовия
 
 
