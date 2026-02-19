https://ria.ru/20260219/ministr-2075432359.html
Министра культуры Башкирии доставили в суд для избрания меры пресечения
Задержанная министр культуры Башкортостана Амина Шафикова доставлена в Басманный суд Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
республика башкортостан
москва
