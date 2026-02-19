Рейтинг@Mail.ru
12:06 19.02.2026 (обновлено: 14:15 19.02.2026)
Министра культуры Башкирии доставили в суд для избрания меры пресечения
Министра культуры Башкирии доставили в суд для избрания меры пресечения

Министра культуры Башкирии Шафикову доставили в суд для избрания меры пресечения

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Задержанная министр культуры Башкортостана Амина Шафикова доставлена в Басманный суд Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Следствие настаивает на заключении чиновницы под стражу. Соответствующее ходатайство уже зарегистрировано и будет рассмотрено судом в ближайшее время.
