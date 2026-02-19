Рейтинг@Mail.ru
"Золотая кровь", которая есть всего у 50 человек в мире - РИА Новости, 19.02.2026
04:00 19.02.2026
"Золотая кровь", которая есть всего у 50 человек в мире
"Золотая кровь", которая есть всего у 50 человек в мире - РИА Новости, 19.02.2026
"Золотая кровь", которая есть всего у 50 человек в мире
На планете живут менее пятидесяти человек с этим уникальным признаком. "Золотая кровь" — редкий медицинский феномен. Откуда появился необычный термин? И какая... РИА Новости, 19.02.2026
"Золотая кровь", которая есть всего у 50 человек в мире

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по биохимическому исследованию
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по биохимическому исследованию - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по биохимическому исследованию
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. На планете живут менее пятидесяти человек с этим уникальным признаком. "Золотая кровь" — редкий медицинский феномен. Откуда появился необычный термин? И какая судьба постигла обладателей такой крови?

Случай в Иркутске

Весной 2024 года врачи Иркутского городского перинатального центра имени М. С. Малиновского столкнулись, казалось бы, с обычной медицинской ситуацией. Одному малышу потребовалось срочное переливание крови. Но тут возникла серьезная проблема.
© iStock.com / Kwangmoozaa
Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© iStock.com / Kwangmoozaa
Новорожденный ребенок
Выяснилось, что у малыша кровь не простая, а "золотая". А значит, переливать обычную ему противопоказано.
"Найти этот тип крови очень сложно. В России он был только в Москве — в банке в Зеленограде. <...> Министр здравоохранения региона Андрей Модестов обратился к руководителю департамента здравоохранения города Москвы, который поспособствовал в доставке крови в Иркутск дважды", — рассказывал Максим Зарубин, главврач Иркутской областной станции переливания крови.

Дар или проклятие?

Конечно, "золотая кровь" так называется не из-за цвета, а потому, что она очень редкая и ценная. Данной группой крови обладают всего несколько десятков человек на планете. Для них это не повод для гордости, а скорее большая проблема.
© iStock.com / ozgurdonmaz
Пакеты с кровью в больнице
Пакеты с кровью в больнице - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© iStock.com / ozgurdonmaz
Пакеты с кровью в больнице
"Подобрать такому пациенту донора очень сложно. Поэтому таким пациентам рекомендуют делать запасы крови, замораживать ее или как-то депонировать для того, чтобы в чрезвычайной ситуации она могла быть использована", — отметил доктор биологических наук и академик РАЕН Алексей Одинец.
"Золотую кровь" редкой делают антигены. Это особые молекулы на поверхности эритроцитов. Их около 600. Одни отвечают за группу. Другие — за резус-фактор. Резус-антигенов около 60. У людей с "золотой кровью" нет ни одного из них. То есть резус-фактор ни положительный, ни отрицательный — а нулевой.
Эта кровь подходит для переливания почти всем людям с редкими резус-типами, поэтому она ценна, как золото, и представляет большой интерес для ученых.
© iStock.com / AnnaStills
Донор сдает кровь
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© iStock.com / AnnaStills
Донор сдает кровь

Бомбейская группа крови

Последнее время редкие группы крови открывают довольно часто. Одна из таких групп — бомбейская. Ее еще называют "фенотип-призрак". Она маскируется под первую группу.
Однако если по недосмотру сделать переливание, ее носитель, скорее всего, погибнет. По названию легко догадаться, что "призрака" впервые обнаружили в Индии, в Мумбаи (тогда Бомбее).
Это произошло в 1952 году, когда пациенту клиники в Бомбее потребовалось срочное переливание крови. Считалось, что у него первая группа. Однако ни один из 160 ее образцов, подходящих по резусу, не оказался совместимым. В каждом случае кровь сворачивалась.
© РИА Новости / Евгений Безека
Мумбаи
Мумбай - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Безека
Мумбаи
Тогда врачи тщательно изучили странные образцы и выяснили — оказывается, в них отсутствует антиген H, который можно назвать строительным материалом для основных четырех групп крови.
Дальнейшие исследования показали, почему этот "фенотип-призрак" обнаружили именно в Индии и у жителей этой страны он встречается чаще всего. По мнению генетиков, причина кроется в большом количестве родственных браков.

Гвада-отрицательная

Некоторые люди спокойно себе живут, не зная о своей уникальности. Одна француженка до 54 лет и предположить не могла, насколько она особенная, пока ей не пришлось делать операцию.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Экспресс-анализ по определению группы крови
Экспресс-анализ по определению группы крови - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Экспресс-анализ по определению группы крови
И тут выяснилось: переливание крови пациентке запрещено, потому что ее группа эксклюзивная. В ней отсутствует антиген, который есть вообще у всех. Женщина родилась в Гваделупе, поэтому ее кровь назвали "гвада-отрицательной".
Исследователи подтвердили, что женщина унаследовала эту группу крови от родителей, у каждого из которых был мутировавший ген.
"Эта женщина, несомненно, является единственным известным в мире подобным случаем. Она — единственный человек в мире, который совместим сам с собой", — говорит Тьерри Пейрар, медицинский биолог из Французского института крови.
© Depositphotos.com / ktsdesign
Центрифугирование крови
Центрифугирование крови - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Depositphotos.com / ktsdesign
Центрифугирование крови
 
 
 
