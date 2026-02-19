Краснов призвал суды разоблачать схемы, используемые в экономических спорах

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Суды должны пресекать попытки использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
«
"Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности. Формальный подход здесь недопустим. К слову, нередко этим охотно пользуются недобросовестные участники процесса, которые в корыстных интересах разбивают исковые требования по различным судам, намеренно способствуют вынесению противоречивых судебных актов. Судам следует глубже вникать в суть спора, знать о наличии параллельных процессов с теми же участниками и основаниями, активнее использовать для этого электронный сервис "Мой арбитр", - сообщил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
Краснов предложил реформу обжалования судебных решений
19 января, 08:26