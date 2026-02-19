Рейтинг@Mail.ru
14:16 19.02.2026 (обновлено: 15:47 19.02.2026)
Краснов призвал суды разоблачать схемы, используемые в экономических спорах
россия, москва, игорь краснов, владимир путин, верховный суд рф
Россия, Москва, Игорь Краснов, Владимир Путин, Верховный суд РФ
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Суды должны пресекать попытки использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности. Формальный подход здесь недопустим. К слову, нередко этим охотно пользуются недобросовестные участники процесса, которые в корыстных интересах разбивают исковые требования по различным судам, намеренно способствуют вынесению противоречивых судебных актов. Судам следует глубже вникать в суть спора, знать о наличии параллельных процессов с теми же участниками и основаниями, активнее использовать для этого электронный сервис "Мой арбитр", - сообщил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
РоссияМоскваИгорь КрасновВладимир ПутинВерховный суд РФ
 
 
