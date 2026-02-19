Рейтинг@Mail.ru
В Сербии заявили, что органы жертв из Косово и Метохии продавали богачам - РИА Новости, 19.02.2026
01:38 19.02.2026
В Сербии заявили, что органы жертв из Косово и Метохии продавали богачам
В Сербии заявили, что органы жертв из Косово и Метохии продавали богачам
Органы жертв из Косово и Метохии изымали и продавали богатым покупателям за рубежом, сказал в интервью РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:38:00+03:00
2026-02-19T01:38:00+03:00
В Сербии заявили, что органы жертв из Косово и Метохии продавали богачам

БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Органы жертв из Косово и Метохии изымали и продавали богатым покупателям за рубежом, сказал в интервью РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.
Он напомнил, что экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте заявляла, что в "Желтый дом" на севере Албании отвозили сербов и других неалбанцев из Косово, продажа их органов велась из района города Буррели.
"В свое время западные СМИ писали, что в этом месте в Албании оказалось и некоторое число женщин из стран Восточной Европы и экс-СССР. Но расследования нет, потому что, если это подтвердится, выяснится, что изъятые органы предназначались не для Сербии, Косово и Метохии и стран региона, но транспортировались самолетами туда, где у кого-то было достаточно много денег, чтобы покупать органы невинных жертв", - отметил Одалович.
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Албания против расследования убийств похищенных в Косово, заявили в Сербии
17 февраля, 06:31
 
В миреКосовоСербияАлбанияКарла Дель Понте
 
 
