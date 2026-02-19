Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 19.02.2026
Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО
Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 19.02.2026
Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об очередной отправке группы добровольцев из грозненского аэропорта в зону СВО. РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
грозный
россия
гудермес
рамзан кадыров
грозный, россия, гудермес, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Грозный, Россия, Гудермес, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке добровольцев из грозненского аэропорта в зону СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 19 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об очередной отправке группы добровольцев из грозненского аэропорта в зону СВО.
"Для выполнения поставленных задач они (добровольцы) отправились на спецборте, который вылетел из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Такие спецрейсы из нашей республики совершаются практически каждую неделю", — сообщил Кадыров в Telegram-канале.

Он назвал Российский университет спецназа в Гудермесе, где добровольцы проходят подготовку, "легендарной кузницей героев" и одной из главных площадок страны, где собираются добровольцы из разных регионов.
Специальная военная операция на УкраинеГрозныйРоссияГудермесРамзан Кадыров
 
 
