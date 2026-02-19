Кадыров сообщил об очередной отправке добровольцев в зону СВО

«

"Для выполнения поставленных задач они (добровольцы) отправились на спецборте, который вылетел из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Такие спецрейсы из нашей республики совершаются практически каждую неделю", — сообщил Кадыров в Telegram-канале.