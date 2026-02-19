https://ria.ru/20260219/juzhno-sahalinsk-2075377249.html
В Южно-Сахалинске выяснят обстоятельства массового отравления в кафе
В Южно-Сахалинске выяснят обстоятельства массового отравления в кафе
Специалисты выясняют обстоятельства отравления посетителей в кафе "Федоровка" в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости заместитель руководителя управления... РИА Новости, 19.02.2026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев – РИА Новости. Специалисты выясняют обстоятельства отравления посетителей в кафе "Федоровка" в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ирина Чаленко.
"Представители ведомства в рамках эпидемиологического расследования выясняют обстоятельства происшествия в данном заведении. Решение о его дальнейшей деятельности будет принято по итогам проводимой проверки", - рассказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, кишечная инфекция после посещения кафе была выявлена у трех детей и одного взрослого, которого уже выписали. Дети продолжают лечение в стационаре.
Ранее СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после отравления людей в одном из кафе Южно-Сахалинска
