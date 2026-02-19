В Южно-Сахалинске выяснят обстоятельства массового отравления в кафе

"Представители ведомства в рамках эпидемиологического расследования выясняют обстоятельства происшествия в данном заведении. Решение о его дальнейшей деятельности будет принято по итогам проводимой проверки", - рассказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, кишечная инфекция после посещения кафе была выявлена у трех детей и одного взрослого, которого уже выписали. Дети продолжают лечение в стационаре.