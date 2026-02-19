Рейтинг@Mail.ru
В Южно-Сахалинске выяснят обстоятельства массового отравления в кафе - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/juzhno-sahalinsk-2075377249.html
В Южно-Сахалинске выяснят обстоятельства массового отравления в кафе
В Южно-Сахалинске выяснят обстоятельства массового отравления в кафе - РИА Новости, 19.02.2026
В Южно-Сахалинске выяснят обстоятельства массового отравления в кафе
Специалисты выясняют обстоятельства отравления посетителей в кафе "Федоровка" в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости заместитель руководителя управления... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:21:00+03:00
2026-02-19T08:21:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a696f68430eccd65f2295b2ff7077cd0.jpg
https://ria.ru/20260217/vkusvill-2074936558.html
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a5e6a6f6595dd9238424996f44704c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Южно-Сахалинске выяснят обстоятельства массового отравления в кафе

Роспотребнадзор выясняет обстоятельства массового отравления в кафе на Сахалине

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Роспотребнадзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев – РИА Новости. Специалисты выясняют обстоятельства отравления посетителей в кафе "Федоровка" в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ирина Чаленко.
"Представители ведомства в рамках эпидемиологического расследования выясняют обстоятельства происшествия в данном заведении. Решение о его дальнейшей деятельности будет принято по итогам проводимой проверки", - рассказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, кишечная инфекция после посещения кафе была выявлена у трех детей и одного взрослого, которого уже выписали. Дети продолжают лечение в стационаре.
Ранее СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после отравления людей в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Пельмени - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Вкусвилл" проведет внеплановый аудит после отравления детей пельменями
17 февраля, 13:11
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскСахалинская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала