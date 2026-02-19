Рейтинг@Mail.ru
Инфантино примет участие в заседании Совета мира - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
17:45 19.02.2026 (обновлено: 17:53 19.02.2026)
Инфантино примет участие в заседании Совета мира
Инфантино примет участие в заседании Совета мира
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино участвует в первом заседании "Совета мира": спортивному чиновнику выделили место среди членов... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
джанни инфантино
хавьер милей
виктор орбан
спорт
вокруг спорта
международная федерация футбола (фифа)
2026
Новости
джанни инфантино, хавьер милей, виктор орбан, спорт, вокруг спорта, международная федерация футбола (фифа)
Джанни Инфантино, Хавьер Милей, Виктор Орбан, Спорт, Вокруг спорта, Международная федерация футбола (ФИФА)
Инфантино примет участие в заседании Совета мира

Президент ФИФА Инфантино примет участие в заседании Совета мира по Газе

© Фото : Пресс-служба РФСПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
© Фото : Пресс-служба РФС
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино участвует в первом заседании "Совета мира": спортивному чиновнику выделили место среди членов Совета, а в ожидании начало встречи он примерил кепку с надписью USA (США), передает корреспондент РИА Новости.
Первый саммит Совета будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе.
Инфантино досталось место среди мировых лидеров: сверху от него – лидеры Аргентины и Венгрии Хавьер Милей и Виктор Орбан, снизу - президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В ожидании начала заседания Инфатино примерил красную кепку с надписью USA.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Экс-футболист сборной Палестины погиб во время атаки Израиля
6 августа 2025, 14:07
 
Джанни ИнфантиноХавьер МилейВиктор ОрбанСпортВокруг спортаМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
