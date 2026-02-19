https://ria.ru/20260219/infantino-2075551904.html
Инфантино примет участие в заседании Совета мира
Инфантино примет участие в заседании Совета мира - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Инфантино примет участие в заседании Совета мира
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино участвует в первом заседании "Совета мира": спортивному чиновнику выделили место среди членов... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T17:45:00+03:00
2026-02-19T17:45:00+03:00
2026-02-19T17:53:00+03:00
джанни инфантино
хавьер милей
виктор орбан
спорт
вокруг спорта
международная федерация футбола (фифа)
Инфантино примет участие в заседании Совета мира
Президент ФИФА Инфантино примет участие в заседании Совета мира по Газе