Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной

Замиралов отметил, что на фрод-рулетку Т-Банка с момента запуска было совершено порядка 10 атак, также мошенники сделали 500 тысяч атакующих звонков при помощи роботов.

Он подчеркнул, что с момента запуска благодаря сервису удалось предотвратить попытку хищения средств на более чем 700 миллионов рублей. В декабре мошеннический трафик во фрод-рулетку начали переадресовывать и другие участники телеком-рынка.