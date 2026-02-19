https://ria.ru/20260219/frod-ruletka-2075395108.html
Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной
Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной - РИА Новости, 19.02.2026
Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной
Руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов показал фрод-рулетку главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, это произошло на Уральском форуме,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:15:00+03:00
2026-02-19T10:15:00+03:00
2026-02-19T12:13:00+03:00
эльвира набиуллина
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:21:2939:1674_1920x0_80_0_0_d881c1fe18a1085065939375a05eed49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1f5923883e2079d1c8ea59425c5bc78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Эльвира Набиуллина, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной
Олег Замиралов показал фрод-рулетку Т-Банка Эльвире Набиуллиной
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов показал фрод-рулетку главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, это произошло на Уральском форуме, сообщают в банке.
Замиралов отметил, что на фрод-рулетку Т-Банка с момента запуска было совершено порядка 10 атак, также мошенники сделали 500 тысяч атакующих звонков при помощи роботов.
Он подчеркнул, что с момента запуска благодаря сервису удалось предотвратить попытку хищения средств на более чем 700 миллионов рублей. В декабре мошеннический трафик во фрод-рулетку начали переадресовывать и другие участники телеком-рынка.