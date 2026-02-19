Рейтинг@Mail.ru
Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 19.02.2026 (обновлено: 12:13 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/frod-ruletka-2075395108.html
Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной
Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной - РИА Новости, 19.02.2026
Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной
Руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов показал фрод-рулетку главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, это произошло на Уральском форуме,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:15:00+03:00
2026-02-19T12:13:00+03:00
эльвира набиуллина
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:21:2939:1674_1920x0_80_0_0_d881c1fe18a1085065939375a05eed49.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1f5923883e2079d1c8ea59425c5bc78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльвира набиуллина, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Эльвира Набиуллина, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Фрод-рулетку Т-Банка показали главе Центробанка Набиуллиной

Олег Замиралов показал фрод-рулетку Т-Банка Эльвире Набиуллиной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов показал фрод-рулетку главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, это произошло на Уральском форуме, сообщают в банке.
Замиралов отметил, что на фрод-рулетку Т-Банка с момента запуска было совершено порядка 10 атак, также мошенники сделали 500 тысяч атакующих звонков при помощи роботов.
Он подчеркнул, что с момента запуска благодаря сервису удалось предотвратить попытку хищения средств на более чем 700 миллионов рублей. В декабре мошеннический трафик во фрод-рулетку начали переадресовывать и другие участники телеком-рынка.
 
Эльвира НабиуллинаТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала