"Верните все как было". Финляндия отбирает собственность у россиян

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Под предлогом обеспечения нацбезопасности в Хельсинки готовы пойти на беспрецедентный шаг: нарушить право частной собственности, лишив тысяч россиян недвижимости. Что там собираются предпринять и как защититься от этого — в материале РИА Новости.

Простой план

Министр обороны Антти Хяккянен сообщил : сделки по недвижимости, совершенные в последние два десятилетия с гражданами государств, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону, пересмотрят.

"Ссылаются на угрозу безопасности. Россию не называют, но и так ясно, о чем идет речь", — говорит старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Это признают и финские СМИ.

Заключать сделки по недвижимости с россиянами и белорусами запретили еще в июле 2025-го. Теперь хотят отнять приобретенное ранее. По оценкам Хяккянена, это порядка 3,5 тысячи объектов.

Прецедентов в ЕС пока не было. До сих пор принцип неприкосновенности частной собственности соблюдался — по крайней мере, формально, отмечает Гусев. Даже заморозка и арест активов подсанкционных лиц уже лишают доступа к недвижимости — без конфискации.

Собственность в странах ЕС защищена национальными конституциями, Хартией ЕС об основных правах и Европейской конвенцией.

"То, что собственник — не из ЕС, не может служить основанием для конфискации", — подчеркивает инвестиционный советник в реестре ЦБ России Юлия Кузнецова.

Есть нюанс

Возможен принудительный выкуп с выполнением ряда условий, включая соблюдение соответствующего закона, доказанный публичный интерес (обеспечение национальной безопасности, например), принцип пропорциональности и справедливость компенсации.

"Конституция Финляндии это допускает. Закон 470/2019 ввел разрешительный режим для неграждан ЕС/ЕЭЗ. Закон 468/2019 позволяет государству выкупать недвижимость в интересах национальной безопасности. Таким образом, существующая правовая база не предусматривает конфискацию "по паспорту", вмешательство должно быть обосновано конкретной угрозой", — объясняет Гусев.

Решение вопроса с гражданством обещает быть непростым, так как этот критерий сам по себе нелегитимен для экспроприации, соглашается глава практики частного капитала и глобального структурирования юридической фирмы LEVEL Legal Services Роман Хаминский. "Даже со ссылкой на угрозу национальной безопасности придется доказывать, почему нельзя обойтись менее жесткими мерами", — указывает он.

И так — в каждом конкретном случае. Массово никак не получится, уверена Кузнецова.

© AP Photo / Pavel Golovkin Хельсинки © AP Photo / Pavel Golovkin Хельсинки

Последствия и риски

И после экспроприации возникнут сложности, добавляют эксперты. Если объекты не нужны для оборонных целей, их надо как-то реализовывать. Технически это выполнимо, однако покупателей придется поискать. Если не создавать специальные структуры для перераспределения собственности, остаются частники и инвесторы из ЕС, а также муниципалитеты, говорит Гусев.

В свою очередь, пострадавшая сторона может еще побороться. "Законный владелец вправе требовать полной рыночной компенсации, оспаривать ее размер в финских судах. И обжаловать саму процедуру, достаточность обоснования угрозой безопасности. Даже обратиться в ЕСПЧ", — уточняет эксперт.

Ликвидность таких объектов будет невысокой, а сделки "токсичными", подчеркивает Хаминский. Прежде всего велик титульный риск — покупателям и банку, проводящему сделку, стоит опасаться исков с оспариванием изъятия. Не исключено решение ЕСПЧ в пользу истца и утрата собственности.

Плюс санкционный и комплаенс-риски — если объект окажется связан с подсанкционным лицом, любые действия с активом потребуют разрешений и исключений от национального компетентного органа.

Наконец, репутационный и политический риски — покупателям нельзя не иметь в виду вероятность судебных тяжб.

В довершение всего рискует и само государство: подобные действия серьезно подорвут привлекательность недвижимости и в целом оттолкнут зарубежных инвесторов, окончательно обескровив экономику страны.