Братан с гусарскими в кармане: русский парень добыл первую медаль Олимпиады

Российский атлет ворвался на Олимпиаду и взял медаль в новом виде спорта. РИА Новости рассказывает о сенсационной победе парня с Камчатки.

Привез "Гусарские"

Пока все обсуждали, будет ли медаль на Играх у наших фигуристов, Никита Филиппов находился в тени. До сегодняшнего дня вряд ли даже один процент россиян знал, что вообще такое — ски-альпинизм. А уж как он попал в программу Олимпийских игр — тем более. Действительно, "скимо" возник только в 90-х, но достаточно быстро набрал популярность, особенно в горных регионах Европы.

Филиппов — уроженец Камчатки. В ски-альпинизм пришел из лыжных гонок и биатлона. В свои 23 года он уже лидер сборной России с 23 титулами чемпиона страны. В интервью Никита честно отвечал, что никогда не сомневается в своей победе.

Перед Олимпийскими играми Филиппов не изменял себе. Подчеркивал, что никакого груза ответственности не ощущает. А тем, кто требует от него медали, напомнил девиз Андрея Аршавина: "Ваши ожидания — это ваши проблемы". Более того, не успев прилететь на Игры, с разгона ворвался в медиа-пространство, показав, что он, как и лыжник Савелий Коростелев – представитель новой генерации российских спортсменов. Максимально ориентированных на аудиторию.

Именно с Коростелевым они устроили в социальных сетях ироничный диалог касательно нехватки бесплатных презервативов в олимпийской деревне и отказа организаторов дарить нейтральным атлетам спонсорские гаджеты. "Ни гондонов, ни смартфонов", — написал Коростелев, на что Филиппов ответил: "Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь".

После недавних успехов на этапах Кубка мира во Франции и Испании, на которых Филиппов взял бронзовые награды, специалисты думали, что на Играх ему вполне по силам зацепиться за пьедестал. Задачу-минимум, выход в финал, он выполнил без особых проблем. Казалось, что в предварительных забегах и в полуфинале даже "экономился". Благо, что до решающей стадии его главные соперники, испанец Ориоль Кардона Коль и француз Тибо Ансельме, попадали в другие забеги.

"Должен был быть золотым!"

Финал для Филиппова начался не слишком удачно. На лидирующие позиции вырвались швейцарцы Арно Лиета и Джон Кистлер, далее расположились испанцы Кардона Коль и От Феррер Мартинес, в одного из которых и уперся Филиппов. Но выбраться из не самой удачной позиции Никите удалось во время первой перестежки. Он воспользовался ошибкой конкурентов, а затем и падением Лиеты, вырвавшись на второе место. Споткнулся и сам, но сумел устоять на ногах.

« "Была уверена, что Никита будет бороться до конца. Знаю его качество это. Бегала много раз спринт, знаю, что решается все до последнего, все может поменяться. Старт дался не так легко, но Никита обладает умением терпеть. Держался до самого конца, цеплялся. А как он снял камус, вы видели?" — восхищалась в студии Okko ски-альпинистка Варвара Прохорова.

После второй перестежки он на несколько секунд откатился на третью позицию, но сразу же ее вернул. Перед горнолыжным спуском практически идеально избавился от камуса, установленного на лыжах. И рванул за серебром. Обиднее всех было швейцарцу Лиете, который до последнего боролся за второе место, но уступил не только Филиппову, но и обошедшему его Ансельме. Золото взял Кардона Коль, прошедший дистанцию практически без помарок.

"Никита должен был быть золотым! — возмутился вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. - Он допустил три ошибки: вначале проскользнул, ему надо было в коридор первым или вторым заходить, на перестежке ошибка была. У него физический запас намного больше, чем у всех соперников, он должен был быть первым. Никита очень мощный. Он профукал начало".

Впрочем, сам Филиппов не выглядел расстроенным. Даже наоборот, показался счастливее, чем победивший испанец: "Ну что, ребята? Мужик сказал — мужик сделал, вот она - медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема".