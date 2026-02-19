Фигурное катание на Олимпиаде: трансляция произвольной программы женщин

Российских зрителей в первую очередь интересует выступление Аделии Петросян. Фигуристка, выступающая в качестве нейтрального атлета, заняла по итогам короткой программы пятое место. Ученица Этери Тутберидзе имеет высокие шансы на медаль.

В тренировочном прогоне произвольной программы она продемонстрировала каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп и сольный флип в три оборота. По окончании проката под музыку произвольной программы Петросян исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.