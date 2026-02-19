Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция произвольной программы у женщин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:06 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/figurnoe-katanie-gde-smotret-proizvolnuyu-programmu-zhenschin-2075316799.html
Фигурное катание на Олимпиаде: трансляция произвольной программы женщин
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: трансляция произвольной программы у женщин
Фигурное катание на Олимпиаде: трансляция произвольной программы женщин
На Олимпийских играх в Милане 19 февраля фигуристки разыграют медали в женском одиночном катании. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T20:06:00+03:00
2026-02-19T20:06:00+03:00
фигурное катание
аделия петросян
каори сакамото
зимние олимпийские игры 2026
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075064049_0:100:1219:786_1920x0_80_0_0_b94e34b53e38d98838e03403cb8c1a48.jpg
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075235594.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075064049_0:0:1149:862_1920x0_80_0_0_8c22090ded0f3ec8e53e91b60ec5ce97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
аделия петросян, каори сакамото, зимние олимпийские игры 2026, анонсы и трансляции матчей
Фигурное катание, Аделия Петросян, Каори Сакамото, Зимние Олимпийские игры 2026, Анонсы и трансляции матчей

Фигурное катание на Олимпиаде: трансляция произвольной программы женщин

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На Олимпийских играх в Милане 19 февраля фигуристки разыграют медали в женском одиночном катании.
Российских зрителей в первую очередь интересует выступление Аделии Петросян. Фигуристка, выступающая в качестве нейтрального атлета, заняла по итогам короткой программы пятое место. Ученица Этери Тутберидзе имеет высокие шансы на медаль.

Где смотреть трансляцию

Следить за выступлениями фигуристок можно в прямом эфире Okkо с 21:00 по московскому времени. Также доступна текстовая трансляция на сайте ISU.

Расписание выступлений фигуристок в произвольной программе

Разминка 1:
  • 21:08–21:16: Лорин Шильд (Франция, 24 место, 55.63 балла)
  • 21:16–21:24: Ливия Кайзер (Швейцария, 23 место, 55.69 балла)
  • 21:24–21:31: Мария Сенюк (Израиль, 22 место, 58.61 балла)
  • 21:31–21:39: Кимми Репон (Швейцария, 21 место, 59.20 балла)
  • 21:39–21:47: Чжан Жуйян (Китай, 20 место, 59.38 балла)
  • 21:47–21:55: Екатерина Куракова (Польша, 19 место, 60.14 балла)
Разминка 2:
  • 22:03–22:11: Лара Наки Гутманн (Италия, 18 место, 61.56 балла)
  • 22:11–22:19: Ольга Микутина (Австрия, 17 место, 61.72 балла)
  • 22:19–22:26: Юлия Заутер (Румыния, 16 место, 63.13 балла)
  • 22:26–22:34: Иида Кархунен (Финляндия, 15 место, 65.06 балла)
  • 22:34–22:42: Син Чжи А (Южная Корея, 14 место, 65.66 балла)
  • 22:42–22:50: Эмбер Гленн (США, 13 место, 67.39 балла)
Разминка 3:
  • 23:13–23:21: Софья Самоделкина (Казахстан, 12 место, 68.47 балла)
  • 23:21–23:29: Нина Пинцарроне (Бельгия, 11 место, 68.97 балла)
  • 23:29–23:36: Нина Петрыкина (Эстония, 10 место, 69.63 балла)
  • 23:36–23:44: Ли Хэ Ин (Южная Корея, 9 место, 70.07 балла)
  • 23:44–23:52: Изабо Левито (США, 8 место, 70.84 балла)
  • 23:52–00:00: Луна Хендрикс (Бельгия, 7 место, 70.93 балла)
Разминка 4 (20 февраля):
  • 00:08–00:16: Анастасия Губанова (Грузия, 6 место, 71.77 балла)
В 00:16 на лед выйдет россиянка Аделия Петросян (5 место, 72.89 балла).
В тренировочном прогоне произвольной программы она продемонстрировала каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп и сольный флип в три оборота. По окончании проката под музыку произвольной программы Петросян исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026
Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026
  • 00:24–00:32: Монэ Тиба (Япония, 4 место, 74.00 балла)
  • 00:32–00:41: Алиса Лю (США, 3 место, 76.59 балла)
  • 00:41–00:49: Каори Сакамото (Япония, 2 место, 77.23 балла)
  • 00:49–00:57: Ами Накаи (Япония, 1 место, 78.71 балла)
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян
18 февраля, 15:45
 
Фигурное катаниеАделия ПетросянКаори СакамотоЗимние Олимпийские игры 2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала