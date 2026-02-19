Фигурное катание на Олимпиаде: трансляция произвольной программы женщин

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На Олимпийских играх в Милане 19 февраля фигуристки разыграют медали в женском одиночном катании.
Российских зрителей в первую очередь интересует выступление Аделии Петросян. Фигуристка, выступающая в качестве нейтрального атлета, заняла по итогам короткой программы пятое место. Ученица Этери Тутберидзе имеет высокие шансы на медаль.
Где смотреть трансляцию
Следить за выступлениями фигуристок можно в прямом эфире Okkо с 21:00 по московскому времени. Также доступна текстовая трансляция на сайте ISU.
Расписание выступлений фигуристок в произвольной программе
Разминка 1:
- 21:08–21:16: Лорин Шильд (Франция, 24 место, 55.63 балла)
- 21:16–21:24: Ливия Кайзер (Швейцария, 23 место, 55.69 балла)
- 21:24–21:31: Мария Сенюк (Израиль, 22 место, 58.61 балла)
- 21:31–21:39: Кимми Репон (Швейцария, 21 место, 59.20 балла)
- 21:39–21:47: Чжан Жуйян (Китай, 20 место, 59.38 балла)
- 21:47–21:55: Екатерина Куракова (Польша, 19 место, 60.14 балла)
Разминка 2:
- 22:03–22:11: Лара Наки Гутманн (Италия, 18 место, 61.56 балла)
- 22:11–22:19: Ольга Микутина (Австрия, 17 место, 61.72 балла)
- 22:19–22:26: Юлия Заутер (Румыния, 16 место, 63.13 балла)
- 22:26–22:34: Иида Кархунен (Финляндия, 15 место, 65.06 балла)
- 22:34–22:42: Син Чжи А (Южная Корея, 14 место, 65.66 балла)
- 22:42–22:50: Эмбер Гленн (США, 13 место, 67.39 балла)
Разминка 3:
- 23:13–23:21: Софья Самоделкина (Казахстан, 12 место, 68.47 балла)
- 23:21–23:29: Нина Пинцарроне (Бельгия, 11 место, 68.97 балла)
- 23:29–23:36: Нина Петрыкина (Эстония, 10 место, 69.63 балла)
- 23:36–23:44: Ли Хэ Ин (Южная Корея, 9 место, 70.07 балла)
- 23:44–23:52: Изабо Левито (США, 8 место, 70.84 балла)
- 23:52–00:00: Луна Хендрикс (Бельгия, 7 место, 70.93 балла)
Разминка 4 (20 февраля):
- 00:08–00:16: Анастасия Губанова (Грузия, 6 место, 71.77 балла)
В 00:16 на лед выйдет россиянка Аделия Петросян (5 место, 72.89 балла).
В тренировочном прогоне произвольной программы она продемонстрировала каскад тройной лутц - двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц - двойной аксель - двойной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп и сольный флип в три оборота. По окончании проката под музыку произвольной программы Петросян исполнила два чистых четверных тулупа, один - в каскаде с двойным тулупом.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийская фигуристка Аделия Петросян на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию Олимпийских игр 2026
- 00:24–00:32: Монэ Тиба (Япония, 4 место, 74.00 балла)
- 00:32–00:41: Алиса Лю (США, 3 место, 76.59 балла)
- 00:41–00:49: Каори Сакамото (Япония, 2 место, 77.23 балла)
- 00:49–00:57: Ами Накаи (Япония, 1 место, 78.71 балла)