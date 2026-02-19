"Ждут моего поражения": Махачев высказался о критиках

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Иван Орехов. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что критикующие его фанаты ждут поражения спортсмена из-за его длительной победной серии.
В мае 2025 года Махачев освободил титул UFC в легком весе. В ноябре уроженец Дагестана победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Махачев стал первым российским бойцом, выигравшим титул в двух весовых категориях UFC, и, одержав 16-й триумф подряд, повторил рекорд промоушена по продолжительности победной серии.
«
"Все хотят увидеть, когда человек наконец проиграет. Может, в моем случае также: когда человек постоянно выигрывает, это (фанатам) надоедает", - сказал Махачев в разговоре с журналистами.
Российскому бойцу смешанного стиля (MMA) 34 года. В профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение.
