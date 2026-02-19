Рейтинг@Mail.ru
Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/familiya-2075355575.html
Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной
Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной - РИА Новости, 19.02.2026
Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной
Название кафе "Долина" в Санкт-Петербурге перестали произносить как фамилию певицы Ларисы Долиной после того, как на вывеске появился знак ударения, сообщили... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:22:00+03:00
2026-02-19T01:22:00+03:00
общество
санкт-петербург
васильевский остров
москва
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070738314_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_da423fa21bdd1a9333f889da21006070.jpg
https://ria.ru/20260218/pudovkin-2075342686.html
санкт-петербург
васильевский остров
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070738314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcfb63b7ee21ee2fedcd4d88586aaacc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, васильевский остров, москва, лариса долина
Общество, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Москва, Лариса Долина
Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной

РИА Новости: название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Долиной

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Название кафе "Долина" в Санкт-Петербурге перестали произносить как фамилию певицы Ларисы Долиной после того, как на вывеске появился знак ударения, сообщили РИА Новости в заведении.
В конце декабря 2025 года в названии кафе на фасаде здания на Васильевском острове появился знак ударения. Как рассказывал РИА Новости представитель заведения, это произошло после того, как название кафе в обиходе стали произносить как фамилию Ларисы Долиной.
"Сейчас посетители стали понимать, что к чему... Пару раз гости спрашивали нас, "долина" или "Долина", но, скорее всего, они просто шутили... Так что благодаря ударению вопрос решился", – сказал сотрудник кафе.
Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной". В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Представитель Долиной рассказал, что мошенники взломали его "Госуслуги"
Вчера, 23:44
 
ОбществоСанкт-ПетербургВасильевский островМоскваЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала