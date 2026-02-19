https://ria.ru/20260219/familiya-2075355575.html
Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной
Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной
Название кафе "Долина" в Санкт-Петербурге перестали произносить как фамилию певицы Ларисы Долиной после того, как на вывеске появился знак ударения, сообщили... РИА Новости, 19.02.2026
Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Название кафе "Долина" в Санкт-Петербурге перестали произносить как фамилию певицы Ларисы Долиной после того, как на вывеске появился знак ударения, сообщили РИА Новости в заведении.
В конце декабря 2025 года в названии кафе на фасаде здания на Васильевском острове
появился знак ударения. Как рассказывал РИА Новости представитель заведения, это произошло после того, как название кафе в обиходе стали произносить как фамилию Ларисы Долиной
.
"Сейчас посетители стали понимать, что к чему... Пару раз гости спрашивали нас, "долина" или "Долина", но, скорее всего, они просто шутили... Так что благодаря ударению вопрос решился", – сказал сотрудник кафе.
Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной". В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.