Название кафе в Петербурге перестали путать с фамилией Ларисы Долиной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Название кафе "Долина" в Санкт-Петербурге перестали произносить как фамилию певицы Ларисы Долиной после того, как на вывеске появился знак ударения, сообщили РИА Новости в заведении.

"Сейчас посетители стали понимать, что к чему... Пару раз гости спрашивали нас, "долина" или "Долина", но, скорее всего, они просто шутили... Так что благодаря ударению вопрос решился", – сказал сотрудник кафе.