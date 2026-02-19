https://ria.ru/20260219/evrodeputat-2075406951.html
Евродепутат оказался в центре скандала из-за спора с охранницей
Евродепутат оказался в центре скандала из-за спора с охранницей - РИА Новости, 19.02.2026
Евродепутат оказался в центре скандала из-за спора с охранницей
Охранница Европарламента обвинила евродепутата Йохана Ван Овертвельдта в том, что тот унизил ее, сравнив со своей собакой, во время спора из-за прохода его жены РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:45:00+03:00
2026-02-19T10:45:00+03:00
2026-02-19T11:12:00+03:00
в мире
роберта метсола
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075405532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dba643fa11b173aa62b85bf2785091e.jpg
https://ria.ru/20260217/makarkin-2074737128.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075405532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_935264d14777f4646e3aa44f30f5229d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роберта метсола, европарламент
В мире, Роберта Метсола, Европарламент
Евродепутат оказался в центре скандала из-за спора с охранницей
Politico: евродепутат Овертвельдт назвал охранницу ЕП собакой
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Охранница Европарламента обвинила евродепутата Йохана Ван Овертвельдта в том, что тот унизил ее, сравнив со своей собакой, во время спора из-за прохода его жены в здание, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо профсоюза USPE в адрес председателя Европарламента Роберты Метсолы.
"Один из наиболее высокопоставленных парламентариев Евросоюза сравнил охранницу Европарламента
со своей собакой при споре из-за прохода в здание", - пишет Politico.
По данным издания, 11 февраля глава комитета Европарламента по бюджету Ван Овертвельдт пытался провести в здание свою жену, однако охранница не разрешила ей войти из-за просроченного пропуска. Ван Овертвельдт потребовал у сотрудницы ее удостоверение, после чего швырнул его на пол и начал кричать на нее. По утверждению профсоюза, в ходе словесной перепалки Ван Овертвельдт сравнил охранницу со своей собакой.
В ответ на просьбу издания прокомментировать обвинения Ван Овертвельдт заявил, что действительно повышал голос на охранницу, однако, по его словам, она повела себя неуважительно с человеком, которого он хотел провести в здание. Евродепутат добавил, что у него нет собаки. Он "практически уверен", что не выражался так, как ему приписывают.
В пресс-службе Европарламента заявили, что изучают инцидент с участием депутата и устанавливают факты.