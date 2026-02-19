Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат оказался в центре скандала из-за спора с охранницей
10:45 19.02.2026 (обновлено: 11:12 19.02.2026)
Евродепутат оказался в центре скандала из-за спора с охранницей
Евродепутат оказался в центре скандала из-за спора с охранницей
Охранница Европарламента обвинила евродепутата Йохана Ван Овертвельдта в том, что тот унизил ее, сравнив со своей собакой, во время спора из-за прохода его жены
Евродепутат оказался в центре скандала из-за спора с охранницей

Politico: евродепутат Овертвельдт назвал охранницу ЕП собакой

Евродепутат Йохан Ван Овертвельдт
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Охранница Европарламента обвинила евродепутата Йохана Ван Овертвельдта в том, что тот унизил ее, сравнив со своей собакой, во время спора из-за прохода его жены в здание, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо профсоюза USPE в адрес председателя Европарламента Роберты Метсолы.
"Один из наиболее высокопоставленных парламентариев Евросоюза сравнил охранницу Европарламента со своей собакой при споре из-за прохода в здание", - пишет Politico.
По данным издания, 11 февраля глава комитета Европарламента по бюджету Ван Овертвельдт пытался провести в здание свою жену, однако охранница не разрешила ей войти из-за просроченного пропуска. Ван Овертвельдт потребовал у сотрудницы ее удостоверение, после чего швырнул его на пол и начал кричать на нее. По утверждению профсоюза, в ходе словесной перепалки Ван Овертвельдт сравнил охранницу со своей собакой.
В ответ на просьбу издания прокомментировать обвинения Ван Овертвельдт заявил, что действительно повышал голос на охранницу, однако, по его словам, она повела себя неуважительно с человеком, которого он хотел провести в здание. Евродепутат добавил, что у него нет собаки. Он "практически уверен", что не выражался так, как ему приписывают.
В пресс-службе Европарламента заявили, что изучают инцидент с участием депутата и устанавливают факты.
