Вице-премьер Григоренко рассказал о преимуществах цифровизации в бизнесе - РИА Новости, 19.02.2026
11:15 19.02.2026 (обновлено: 19:08 19.02.2026)
Вице-премьер Григоренко рассказал о преимуществах цифровизации в бизнесе
Вице-премьер Григоренко рассказал о преимуществах цифровизации в бизнесе - РИА Новости, 19.02.2026
Вице-премьер Григоренко рассказал о преимуществах цифровизации в бизнесе
Современные технологии делают проверки бизнеса более эффективными и незаметными для предпринимателей и организаций, цифровизация открывает новые возможности для РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:15:00+03:00
2026-02-19T19:08:00+03:00
технологии
россия
дмитрий григоренко
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экономика
россия
технологии, россия, дмитрий григоренко, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экономика
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Экономика
Вице-премьер Григоренко рассказал о преимуществах цифровизации в бизнесе

Григоренко: цифровизация делает проверки бизнеса более эффективными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дмитрий Григоренко. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Современные технологии делают проверки бизнеса более эффективными и незаметными для предпринимателей и организаций, цифровизация открывает новые возможности для этого, заявил глава аппарата правительства России, вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Современные технологии делают проверки более эффективными и незаметными для предпринимателей и организаций. Это то, к чему мы стремимся, и цифровизация открывает новые возможности нам для этого. С одной стороны, инспектору не надо выезжать на объект, что особенно актуально для обширных и труднодоступных территорий", - приводит слова Григоренко его аппарат.
"Для более точных выводов обрабатывать полученные данные помогает искусственный интеллект. С другой – дистанционные проверки не отрывают контролируемое лицо от работы", - добавил вице-премьер.
Беспилотники сокращают временные затраты, связанные с совершением контрольно-надзорных действий. В рамках одного полета можно осмотреть несколько земельных участков. К примеру, массив 242 га – за 15 минут, в то же время обычный осмотр с фиксацией на видеорегистратор занимает от одного до двух часов. Кроме того, беспилотные летательные системы обладают значительной дальностью и временем полета, просты в управлении, обеспечивают высокое качество получаемых выходных данных и точное геопозиционирование.
В лидерах по применению БПЛА в контроле и надзоре, уточнили в аппарате вице-премьера, - Росреестр и Россельхознадзор. В рамках земельного контроля Росреестр с помощью летательных аппаратов осуществил почти 8 тысяч мероприятий.
Россельхознадзор с помощью БПЛА провел 1,5 тысячи мероприятий по ветеринарному, земельному и фитосанитарному контролю и контролю за пестицидами. Также использовать БПЛА при проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий стали Росприроднадзор, Ространснадзор и Минкультуры.
Согласно поручению вице-премьера Григоренко, таких проверок в 2026 году должно стать еще больше – минимум 10% от всех мероприятий, где предусмотрено применение БПЛА. В частности в 19 видах контроля сегодня уже предусмотрено применение беспилотных систем.
Для обучения инспекторского состава Минэкономразвития совместно с Минобрнауки организовал программу в АНО "Университет НТИ", предварительно уже получено более 6 тысяч заявок контрольно-надзорных органов на обучение в 2026 году. В то же время Центр стратегических разработок провел исследование о возможностях применения БПЛА в контрольно-надзорной деятельности и предложил свой алгоритм выбора БПЛА для конкретных видов контроля.
ТехнологииРоссияДмитрий ГригоренкоФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Экономика
 
 
