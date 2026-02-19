https://ria.ru/20260219/ekonomika-2075586733.html
Вице-премьер Григоренко рассказал о преимуществах цифровизации в бизнесе
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Современные технологии делают проверки бизнеса более эффективными и незаметными для предпринимателей и организаций, цифровизация открывает новые возможности для этого, заявил глава аппарата правительства России, вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Современные технологии делают проверки более эффективными и незаметными для предпринимателей и организаций. Это то, к чему мы стремимся, и цифровизация открывает новые возможности нам для этого. С одной стороны, инспектору не надо выезжать на объект, что особенно актуально для обширных и труднодоступных территорий", - приводит слова Григоренко
его аппарат.
"Для более точных выводов обрабатывать полученные данные помогает искусственный интеллект. С другой – дистанционные проверки не отрывают контролируемое лицо от работы", - добавил вице-премьер.
Беспилотники сокращают временные затраты, связанные с совершением контрольно-надзорных действий. В рамках одного полета можно осмотреть несколько земельных участков. К примеру, массив 242 га – за 15 минут, в то же время обычный осмотр с фиксацией на видеорегистратор занимает от одного до двух часов. Кроме того, беспилотные летательные системы обладают значительной дальностью и временем полета, просты в управлении, обеспечивают высокое качество получаемых выходных данных и точное геопозиционирование.
В лидерах по применению БПЛА в контроле и надзоре, уточнили в аппарате вице-премьера, - Росреестр
и Россельхознадзор
. В рамках земельного контроля Росреестр с помощью летательных аппаратов осуществил почти 8 тысяч мероприятий.
Россельхознадзор с помощью БПЛА провел 1,5 тысячи мероприятий по ветеринарному, земельному и фитосанитарному контролю и контролю за пестицидами. Также использовать БПЛА при проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий стали Росприроднадзор
, Ространснадзор
и Минкультуры.
Согласно поручению вице-премьера Григоренко, таких проверок в 2026 году должно стать еще больше – минимум 10% от всех мероприятий, где предусмотрено применение БПЛА. В частности в 19 видах контроля сегодня уже предусмотрено применение беспилотных систем.
Для обучения инспекторского состава Минэкономразвития
совместно с Минобрнауки организовал программу в АНО "Университет НТИ", предварительно уже получено более 6 тысяч заявок контрольно-надзорных органов на обучение в 2026 году. В то же время Центр стратегических разработок провел исследование о возможностях применения БПЛА в контрольно-надзорной деятельности и предложил свой алгоритм выбора БПЛА для конкретных видов контроля.