Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы
Хоккей
Хоккей
 
10:51 19.02.2026
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник московского "Динамо" Фредерик Классон выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
хоккей
спорт
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
спорт, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо
Хоккей, Спорт, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Автомобилист" - ЦСКА
Хоккей. КХЛ. Матч Автомобилист - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. Матч "Автомобилист" - ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Защитник московского "Динамо" Фредерик Классон выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Классон покинул лед при помощи партнеров во втором периоде гостевой встречи регулярного чемпионата против екатеринбургского "Автомобилиста", которая завершилась победой "бело-голубых" со счетом 2:1.
"В матче с "Автомобилистом" 13 февраля 33-й номер "бело-голубых" получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу. Дополнительные обследования выявили серьезную травму нижней части тела, после чего игрок обороны был внесен в список травмированных до 31 мая 2026 года. Желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!" - отмечается в публикации.
Классону 33 года. В текущем сезоне швед провел 50 игр, в которых набрал 7 очков (1 гол + 6 передач).
Хоккей Спорт Автомобилист КХЛ 2025-2026 ХК Динамо (Москва)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
