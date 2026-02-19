https://ria.ru/20260219/dinamo-2075408270.html
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник московского "Динамо" Фредерик Классон выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной... РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T10:51:00+03:00
2026-02-19T10:51:00+03:00
2026-02-19T10:51:00+03:00
хоккей
спорт
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867755213_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_0caca257d8b929c4acedc52fcd84ce90.jpg
https://ria.ru/20260219/khokkey-2075359579.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867755213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b53ccc41e184e7d03e2f8f7bea894321.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо
Хоккей, Спорт, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы