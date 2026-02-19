Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы

"В матче с "Автомобилистом" 13 февраля 33-й номер "бело-голубых" получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу. Дополнительные обследования выявили серьезную травму нижней части тела, после чего игрок обороны был внесен в список травмированных до 31 мая 2026 года. Желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!" - отмечается в публикации.