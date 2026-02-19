Обвиняемого в афере при выполнении госконтрактов депортировали из Таиланда

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Таиланд выдал России обвиняемого в крупном мошенничестве с военными госконтрактами, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, в 2021-2024 годах фигурант подавал ложные сведения при выполнении госконтрактов по целевой программе развития ОПК. Через подставные фирмы он похитил более 3,2 миллиарда рублей.
В апреле 2025-го против него возбудили уголовное о мошенничестве. Мужчина сбежал за границу, и в декабре его объявили в международный розыск.
Сведения о его задержании российские правоохранители получили от партнеров из Таиланда благодаря взаимодействию по каналам Интерпола, отметила Волк. Обвиняемого доставят в Россию, где с ним будут работать следователи, заключила она.
Имя обвиняемого и какие-либо подробности дела представитель МВД не привела.
