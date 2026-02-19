Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемого в афере при выполнении госконтрактов депортировали из Таиланда
07:08 19.02.2026 (обновлено: 09:43 19.02.2026)
Обвиняемого в афере при выполнении госконтрактов депортировали из Таиланда
Обвиняемого в афере при выполнении госконтрактов депортировали из Таиланда
Таиланд выдал России обвиняемого в крупном мошенничестве с военными госконтрактами, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
россия
таиланд
бангкок
ирина волк
интерпол
россия
таиланд
бангкок
происшествия, россия, таиланд, бангкок, ирина волк, интерпол
Происшествия, Россия, Таиланд, Бангкок, Ирина Волк, Интерпол
Обвиняемого в афере при выполнении госконтрактов депортировали из Таиланда

Таиланд депортировал обвиняемого в мошенничестве на 3,2 млрд рублей россиянина

Сотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Таиланд выдал России обвиняемого в крупном мошенничестве с военными госконтрактами, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Бангкока сотрудники компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским гражданина нашей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере", — сказала она.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Двух россиян, объявленных в розыск Интерполом, депортировали из ОАЭ
17 февраля, 17:10
По версии следствия, в 2021-2024 годах фигурант подавал ложные сведения при выполнении госконтрактов по целевой программе развития ОПК. Через подставные фирмы он похитил более 3,2 миллиарда рублей.
В апреле 2025-го против него возбудили уголовное о мошенничестве. Мужчина сбежал за границу, и в декабре его объявили в международный розыск.
Сведения о его задержании российские правоохранители получили от партнеров из Таиланда благодаря взаимодействию по каналам Интерпола, отметила Волк. Обвиняемого доставят в Россию, где с ним будут работать следователи, заключила она.
Имя обвиняемого и какие-либо подробности дела представитель МВД не привела.
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии
16 февраля, 22:13
 
ПроисшествияРоссияТаиландБангкокИрина ВолкИнтерпол
 
 
