Источник: делегация России на переговорах по Украине вернулась в Москву
Российская делегация, принимавшая участие в переговорах по украинскому урегулированию, вернулась из Женевы в Москву, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:55:00+03:00
2026-02-19T00:55:00+03:00
2026-02-19T01:18:00+03:00
2026
РИА Новости: делегация России на переговорах по Украине вернулась в Москву