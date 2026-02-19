Рейтинг@Mail.ru
Источник: делегация России на переговорах по Украине вернулась в Москву - РИА Новости, 19.02.2026
00:55 19.02.2026 (обновлено: 01:18 19.02.2026)
Источник: делегация России на переговорах по Украине вернулась в Москву
Источник: делегация России на переговорах по Украине вернулась в Москву
Российская делегация, принимавшая участие в переговорах по украинскому урегулированию, вернулась из Женевы в Москву, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.02.2026
Источник: делегация России на переговорах по Украине вернулась в Москву

РИА Новости: делегация России на переговорах по Украине вернулась в Москву

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская делегация, принимавшая участие в переговорах по украинскому урегулированию, вернулась из Женевы в Москву, сообщил РИА Новости источник.
Трехсторонние переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также приняли участие во встрече.
Ранее источник РИА Новости в переговорной группе сообщил, что российская делегация высоко оценила усилия швейцарской стороны по организации переговоров.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Кремле рассказали, когда Путину доложат о переговорах в Женеве
