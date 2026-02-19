Зачем США взорвали водородные бомбы над Испанией

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Инцидент в небе над Испанией надолго оставил след в истории. Тогда на территорию королевства упали четыре термоядерные бомбы.

Чем обернулась ситуация для Европы? И какое наказание понесли США?

Операция "Хромовый купол"

В 1966 году холодная война была в самом разгаре. СССР и США наблюдали друг за другом и принимали все возможные превентивные меры для укрощения потенциального противника.

США опасались внезапной советской обезоруживающей и обезглавливающей атаки на свои ядерные силы. Одним из решений этой проблемы стали операции "Зеркало" и "Хромовый купол", разработанные Стратегической авиационным командованием США.

© Master Sgt. Joey Swafford Американские самолеты KC-135 Stratotanker, B-52 Stratofortresses и F-16 Fighting Falcon в сопровождении истребителей F-15SAs Королевских ВВС Саудовской Аравии © Master Sgt. Joey Swafford Американские самолеты KC-135 Stratotanker, B-52 Stratofortresses и F-16 Fighting Falcon в сопровождении истребителей F-15SAs Королевских ВВС Саудовской Аравии

В рамках первой программы в небе постоянно находился минимум один воздушный командный пункт. Он был готов взять на себя управление ядерными бомбардировщиками в случае внезапного уничтожения главной базы Оффат в Небраске.

Вторая программа предусматривала непрерывное патрулирование всего мира с использованием бомбардировщиков, оснащенных термоядерными бомбами. Это обеспечивало постоянную готовность к внезапной атаке.

Роковое столкновение

"Хромовый купол" действительно обеспечивал безопасность Соединенных Штатов на протяжении пяти лет, вплоть до 17 января 1966 года.

Примерно в десять часов утра бомбардировщик В-52 с ядерным оружием на борту, подлетая к берегам испанской Альмерии, приблизился к заправщику KC-135. В результате неудачного маневра заправочная штанга танкера ударила в фюзеляж бомбардировщика, вызвав возгорание и взрыв.

Весь экипаж заправщика погиб на месте. Из семи членов экипажа бомбардировщика выжили четверо. Два пилота, Ларри Мессинджер и Чарльз Вендорф благополучно катапультировались. Капитан Айвенс Бьюкенен получил ожоги и травму спины при падении в воду.

Второй пилот, Ричард Руни, казалось, должен был погибнуть, поскольку не имел катапульты. Однако он сумел взять себя в руки. Как в крутом боевике, Руни сумел вылезти через дыру в фюзеляже и раскрыть парашют как раз вовремя для того, чтобы не разбиться о воду.

Код "Сломанная стрела"

О происшествии почти сразу были направлены донесения. Стратегическое авиационное командование передало в Пентагон и Белый дом код "Сломанная стрела" — сигнал об утрате ядерного боеприпаса.

На поиски бомб бросили все имевшиеся силы. Три из них упали в прибрежном сельском районе, причем у двух произошла детонация.

Термоядерного взрыва не произошло лишь потому, что бомбы не были взведены.

Несмотря на это, разрушения были довольно серьезные — один из боеприпасов разрушил семейную ферму Педро Аларкона, рухнув на его томатное поле.

"Нас просто снесло. Дети рыдали. Меня парализовал страх. Камень попал мне в живот, я подумал, что убит. Я лежал там, чувствуя себя мертвым, а дети плакали", — вспоминал фермер.

Наступил конец света

Вторая бомба взорвалась в районе сельского кладбища, а третья спокойно спустилась на аварийном парашюте в русло реки. Вокруг падали горящие обломки бомбардировщика.

"Я рыдала и бегала туда-сюда. Моя маленькая дочка кричала навзрыд: "Мама, мама, посмотри на наш дом, он горит". Увидев дым, я поняла, что, видимо, она права. <...> Это был ужасный взрыв. Мы думали, это конец света", — рассказывала журналистам местная жительница, сеньора Флорес.

Из-за случившегося местность стала радиоактивной — загрязнение охватило около двух квадратных километров. Американские военные собрали и вывезли на кораблях 1500 тонн верхнего слоя зараженного грунта.