Колокольцев рассказал об эксперименте по биометрии на погранпунктах
Более 48 тысяч лиц, находившихся в розыске или имеющих ограничения на въезд, выявили на погранпунктах в рамках эксперимента по биометрии, заявил министр МВД РФ... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:21:00+03:00
россия
владимир колокольцев
технологии
россия, владимир колокольцев, технологии
Россия, Владимир Колокольцев, Технологии
