11:21 19.02.2026 (обновлено: 11:29 19.02.2026)
Колокольцев рассказал об эксперименте по биометрии на погранпунктах
Колокольцев рассказал об эксперименте по биометрии на погранпунктах
Колокольцев рассказал об эксперименте по биометрии на погранпунктах

Эксперимент по биометрии на погранпунктах позволил выявить 48 тысяч нарушителей

Шеврон сотрудника таможенной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 48 тысяч лиц, находившихся в розыске или имеющих ограничения на въезд, выявили на погранпунктах в рамках эксперимента по биометрии, заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Принятые меры в рамках эксперимента по биометрической идентификации на ограниченных пунктах позволили выявить более 48 тысяч лиц, находившихся в розыске или имеющих ограничения на въезд", - сказал он, выступая в Госдуме.
