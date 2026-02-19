Белухи научились реагировать на голос человека, рассказал ученый

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Ученые доказали, что белухи, живущие в неволе, реагируют на человеческий голос и в том числе на свои имена, сообщил РИА Новости главный специалист Базы исследования морских млекопитающих Приморского океанариума, научный сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин.

На Базе исследования морских млекопитающих (БИММ) Приморского океанариума проводятся работы по изучению звуков, издаваемых этими животными.

"Коммуникативный диапазон белух намного шире человеческого, но пересекается с человеческим. То есть мы их слышим, и они общаются с нами в диапазоне, в котором мы их слышим. А главное - были сомнения, но мы доказали, что белухи хорошо различают человеческий голос и реагируют на свои имена. Более того, многие звуки, которые они сейчас издают и которые мы слышим, как раз направлены на человека", - сказал Катин.

По словам ученого, у белух, живущим на БИММ, происходит социализация.

"И мы становимся частью этого процесса. Мы говорим голосом, они реагируют: мы "вызываем" у них голос. Диапазон, который мы слышим, для нас они и используют. В природе общение в этом диапазоне им не особенно нужно, поэтому это все-таки направлено на человека", - отметил собеседник.

Катин также рассказал, что у белух есть особый вид звуков - так называемая подпись, которой они обозначают себя на больших расстояниях.

"Это очень индивидуальные сигналы. Кроме того, это высокосоциальные животные, и в естественной среде они образуют группы. В семьях у них даже есть собственные диалекты", - отметил ученый.

По словам собеседника, на базе живет социально сложившаяся группа белух. Это не семья, но они общаются между собой, и у них выстроились иерархические отношения. Находясь на исследовательской базе, белухи чутко реагируют на условия неволи и в отсутствии необходимости не используют сигналы, которые их сородичи посылают в естественных условиях на большие расстояния.