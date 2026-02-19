Рейтинг@Mail.ru
Парламентарии Беларуси и России обсудили автоматизацию агрокомплексов
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:04 19.02.2026
Парламентарии Беларуси и России обсудили автоматизацию агрокомплексов
Парламентарии Беларуси и России обсудили автоматизацию агрокомплексов - РИА Новости, 19.02.2026
Парламентарии Беларуси и России обсудили автоматизацию агрокомплексов
Союзные парламентарии обсудили подготовку к запуску двух проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Парламентского собрания Беларуси и... РИА Новости, 19.02.2026
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
минск
антон гетта
владимир кашин
белоруссия
россия
минск
белоруссия, россия, минск, антон гетта, владимир кашин
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Минск, Антон Гетта, Владимир Кашин
Парламентарии Беларуси и России обсудили автоматизацию агрокомплексов

Союзные парламентарии обсудили автоматизацию агрокомплексов

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Союзные парламентарии обсудили подготовку к запуску двух проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Парламентского собрания Беларуси и России.
Речь идет роботизации промышленных садов "Садоводство-СГ" и автоматизации молочного животноводства "Интеллектуальная ферма-СГ".
Концепции рассматриваемых программ были разработаны в 2020–2022 годах, а в 2025 году принято решение о переформатировании предложений в проект Союзного государства.
Член комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам Антон Гетта призвал форсировать разработку отечественных роботизированных систем для сельского хозяйства, чтобы избавиться от дорогостоящего импортного обслуживания.
"Наши коллеги совершенно правильно заметили в ходе обсуждения: роботы уже придуманы, но они иностранные. Зачастую их обслуживание стоит гораздо дороже, чем ручной труд, и тогда теряется весь смысл их внедрения. Но когда эти роботы и соответствующее программное обеспечение будут нашими, мы сможем обслуживать их сами. Стоимость снизится в разы, что повлияет на уменьшение издержек и затрат, а значит, и на развитие наших предприятий", — сказал депутат.
На заседании также обсудили проект "Племенной агрегатор". Это единая цифровая платформа для селекции крупного рогатого скота. Комиссия рекомендовала министерствам согласовать позиции и решить, нужен ли этот проект в рамках Союзного государства.
Обсуждение прошло в Минске и Москве в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие председатель комиссии Иван Маркевич, заместитель председателя Владимир Кашин, члены комиссии Андрей Балыш и Антон Гетта. Также поучаствовали представители Постоянного комитета Союзного государства, министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, министерства сельского хозяйства России, министерства науки и высшего образования РФ, Национальной академии наук Беларуси.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
 
