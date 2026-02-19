Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
19:47 19.02.2026 (обновлено: 20:01 19.02.2026)
"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" на выезде обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
баскетбол
спорт
уралмаш
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита" обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" на выезде обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 78:60 (29:18, 20:15, 13:14, 16:13) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Трент Фрэйзер (22). У "Уралмаша" самым результативным стал Тайрэлл Нэльсон (13 очков).
"Зенит" (19 побед, 9 поражений) выиграл пятый матч в лиге подряд и занимает третье место в турнирной таблице, где "Уралмаш" (12-16) идет шестым.
В следующем матче "Зенит" 22 февраля на выезде сыграет против пермской "Пармы", "Уралмаш" в этот же день примет столичный МБА-МАИ.
