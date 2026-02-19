https://ria.ru/20260219/basketbolisty-2075599930.html
"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" на выезде обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
баскетбол
спорт
уралмаш
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
Новости
ru-RU
"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Зенита" обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ