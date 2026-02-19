Автоюрист рассказала, как водителям вести себя на дорогах в снегопад

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Водителям, севшим за руль в снегопад, рекомендуется уделять внимание полосе на дорогах, а также ориентироваться на поток автомобилей, рассказала РИА Новости автоюрист, эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Екатерина Соловьева.

"В снегопад, особенно на трассах, заметает не только разметку, но и дорожные знаки. В связи с этим особое внимание необходимо уделять полосе, по которой происходит движение", - рассказала Соловьева.

Автоюрист отметила, что в бураны без крайней необходимости водителям лучше не обгонять другие автомобили.

"Что касается непосредственно движения, лучший ориентир – общий поток автомобилей. Рекомендуется двигаться с общей скоростью потока – это обеспечивает дополнительную защиту. Важно не предпринимать никаких резких маневров", - подчеркнула Соловьева.

Эксперт напомнила, что из-за снега ширина проезжей части уменьшается.

"Пока дороги не расчищены полностью, необходимо быть особенно внимательными при разъезде со встречными автомобилями – в таких условиях нередки так называемые "притирочные" ДТП", - порекомендовала Соловьева.

При сильном снегопаде автоюрист посоветовала воздержаться от поездок.