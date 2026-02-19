Рейтинг@Mail.ru
Автоюрист рассказала, как водителям вести себя на дорогах в снегопад - РИА Новости, 19.02.2026
12:18 19.02.2026 (обновлено: 12:29 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/avtojurist-2075437093.html
Автоюрист рассказала, как водителям вести себя на дорогах в снегопад
Автоюрист рассказала, как водителям вести себя на дорогах в снегопад

Соловьева посоветовала водителям в снегопад ориентироваться на поток машин

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Водителям, севшим за руль в снегопад, рекомендуется уделять внимание полосе на дорогах, а также ориентироваться на поток автомобилей, рассказала РИА Новости автоюрист, эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Екатерина Соловьева.
"В снегопад, особенно на трассах, заметает не только разметку, но и дорожные знаки. В связи с этим особое внимание необходимо уделять полосе, по которой происходит движение", - рассказала Соловьева.
Мужчина очищает автомобиль от снега - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега
28 января, 02:48
Автоюрист отметила, что в бураны без крайней необходимости водителям лучше не обгонять другие автомобили.
"Что касается непосредственно движения, лучший ориентир – общий поток автомобилей. Рекомендуется двигаться с общей скоростью потока – это обеспечивает дополнительную защиту. Важно не предпринимать никаких резких маневров", - подчеркнула Соловьева.
Эксперт напомнила, что из-за снега ширина проезжей части уменьшается.
"Пока дороги не расчищены полностью, необходимо быть особенно внимательными при разъезде со встречными автомобилями – в таких условиях нередки так называемые "притирочные" ДТП", - порекомендовала Соловьева.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильный снегопад
Вчера, 09:52
При сильном снегопаде автоюрист посоветовала воздержаться от поездок.
"Если же поездка неизбежна, необходимо быть предельно внимательным и не забывать включать противотуманные фары. Скорость, дистанция и внимание остаются главными постулатами безопасного вождения", - заключила Соловьева.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Собянин рассказал, сколько снега выпадет в Москве за сутки
Вчера, 10:56
 
АвтоСнегопад в Москве
 
 
