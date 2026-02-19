https://ria.ru/20260219/avtojurist-2075437093.html
Автоюрист рассказала, как водителям вести себя на дорогах в снегопад
Автоюрист рассказала, как водителям вести себя на дорогах в снегопад - РИА Новости, 19.02.2026
Автоюрист рассказала, как водителям вести себя на дорогах в снегопад
Водителям, севшим за руль в снегопад, рекомендуется уделять внимание полосе на дорогах, а также ориентироваться на поток автомобилей, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:18:00+03:00
2026-02-19T12:18:00+03:00
2026-02-19T12:29:00+03:00
авто
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075429428_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e0c066087ac318db8e8518a8b8e5475f.jpg
https://ria.ru/20260128/avto-2070672214.html
https://ria.ru/20260219/snegopad-2075390196.html
https://ria.ru/20260219/moskva-2075409326.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075429428_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d5e45d34f62e592fa3face9da7684a26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, снегопад в москве
Автоюрист рассказала, как водителям вести себя на дорогах в снегопад
Соловьева посоветовала водителям в снегопад ориентироваться на поток машин
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Водителям, севшим за руль в снегопад, рекомендуется уделять внимание полосе на дорогах, а также ориентироваться на поток автомобилей, рассказала РИА Новости автоюрист, эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Екатерина Соловьева.
"В снегопад, особенно на трассах, заметает не только разметку, но и дорожные знаки. В связи с этим особое внимание необходимо уделять полосе, по которой происходит движение", - рассказала Соловьева.
Автоюрист отметила, что в бураны без крайней необходимости водителям лучше не обгонять другие автомобили.
"Что касается непосредственно движения, лучший ориентир – общий поток автомобилей. Рекомендуется двигаться с общей скоростью потока – это обеспечивает дополнительную защиту. Важно не предпринимать никаких резких маневров", - подчеркнула Соловьева.
Эксперт напомнила, что из-за снега ширина проезжей части уменьшается.
"Пока дороги не расчищены полностью, необходимо быть особенно внимательными при разъезде со встречными автомобилями – в таких условиях нередки так называемые "притирочные" ДТП", - порекомендовала Соловьева.
При сильном снегопаде автоюрист посоветовала воздержаться от поездок.
"Если же поездка неизбежна, необходимо быть предельно внимательным и не забывать включать противотуманные фары. Скорость, дистанция и внимание остаются главными постулатами безопасного вождения", - заключила Соловьева.