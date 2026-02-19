Российское посольство рассказало о праздновании Масленицы в Австралии

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Австралии сразу в нескольких крупных городах широко отметят русскую Масленицу и приход весны, рассказали корреспонденту РИА Новости в посольстве России в Австралии.

В 2026 году Масленичная неделя началась в понедельник, 16 февраля, и закончится в воскресенье, 22 февраля. Масленицу отмечают за семь недель до главного христианского праздника, после нее наступает Великий пост.