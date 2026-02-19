Российское посольство рассказало о праздновании Масленицы в Австралии

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Австралии сразу в нескольких крупных городах широко отметят русскую Масленицу и приход весны, рассказали корреспонденту РИА Новости в посольстве России в Австралии.
"Гости Русского дома в Мельбурне 21 февраля смогут ознакомиться с выставкой русских народных костюмов из коллекции "Кокошник в Австралии", принять участие в мастер-классах, посетить масленичную ярмарку, а также концерт, на котором выступят творческие коллективы российских соотечественников, присоединиться к общему хороводу и отведать блюда русской кухни", - рассказали в диппредставительстве.
В Аделаиде мероприятия, посвященные Масленице, также пройдут 22 февраля. "На базе Русского общественного центра в Аделаиде состоится традиционный ежегодный фестиваль с танцами, играми и угощениями", - сообщили в дипмиссии.
По сообщению посольства, в других городах Австралии тоже планируется проведение мероприятий, передающих дух русского национального праздника. "Что касается посольства России в Канберре, здесь 20 февраля в начальной общеобразовательной школе состоится спортивная эстафета, после которой ученики смогут отведать традиционные русские блины", - рассказали в диппредставительстве.
Русская Масленица широко отмечается по всему миру. Так, масштабный фестиваль "Московская Масленица" в четверг открылся в Пекине, жители китайской столицы с энтузиазмом приняли участие в играх и традиционных состязаниях, водили хороводы и пробовали блины с разнообразными начинками. Посольство РФ в Сеуле провело Масленицу для россиян и воспитанников южнокорейского детского дома. Праздник также отмечают в США, Великобритании, ЮАР и других странах мира.
В 2026 году Масленичная неделя началась в понедельник, 16 февраля, и закончится в воскресенье, 22 февраля. Масленицу отмечают за семь недель до главного христианского праздника, после нее наступает Великий пост.
