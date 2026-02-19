https://ria.ru/20260219/aleksandrovsk-2075439872.html
Во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП
2026-02-19T12:26:00+03:00
2026-02-19T12:26:00+03:00
2026-02-19T14:29:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
пермский край
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край
ПЕРМЬ, 19 фев — РИА Новости.
После покушения на убийство подростка во всех школах Александровска отменили уроки до 24 февраля, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки
Пермского края.
"Администрацией города Александровск совместно с правоохранительными органами принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах города Александровска", — говорится в сообщении.
Нападение произошло сегодня утром в школе №1. Ученик седьмого класса набросился с ножом на одноклассника и ранил его в шею и корпус.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция. Планируется эвакуировать его в Пермь, для чего в Березники вылетел борт санавиации.
Больше никто не пострадал. Школьникам оказывают психологическую помощь, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура, со своей стороны, проводит в школе проверку.