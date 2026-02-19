Во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП

ПЕРМЬ, 19 фев — РИА Новости. После покушения на убийство подростка во всех школах Александровска отменили уроки до 24 февраля, сообщила пресс-служба После покушения на убийство подростка во всех школах Александровска отменили уроки до 24 февраля, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Пермского края.

"Администрацией города Александровск совместно с правоохранительными органами принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах города Александровска", — говорится в сообщении.

Нападение произошло сегодня утром в школе №1. Ученик седьмого класса набросился с ножом на одноклассника и ранил его в шею и корпус.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция. Планируется эвакуировать его в Пермь, для чего в Березники вылетел борт санавиации.

Больше никто не пострадал. Школьникам оказывают психологическую помощь, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.