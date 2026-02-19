Рейтинг@Mail.ru
Во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 19.02.2026 (обновлено: 14:29 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/aleksandrovsk-2075439872.html
Во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП
Во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП - РИА Новости, 19.02.2026
Во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП
После покушения на убийство подростка во всех школах Александровска отменили уроки до 24 февраля, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:26:00+03:00
2026-02-19T14:29:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20260203/devochka-2071948261.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край
Во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП

В школах Александровска приостановили занятия после нападения подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 19 фев — РИА Новости. После покушения на убийство подростка во всех школах Александровска отменили уроки до 24 февраля, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Пермского края.
"Администрацией города Александровск совместно с правоохранительными органами принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах города Александровска", — говорится в сообщении.
Нападение произошло сегодня утром в школе №1. Ученик седьмого класса набросился с ножом на одноклассника и ранил его в шею и корпус.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, ему потребовалась операция. Планируется эвакуировать его в Пермь, для чего в Березники вылетел борт санавиации.
Больше никто не пострадал. Школьникам оказывают психологическую помощь, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура, со своей стороны, проводит в школе проверку.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу
3 февраля, 14:42
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Пермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала