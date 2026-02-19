https://ria.ru/20260219/aeroporty-2075374724.html
Аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы, несмотря на погоду
Аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы, несмотря на погоду - РИА Новости, 19.02.2026
Аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы, несмотря на погоду
Аэропорты московского узла "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" отправляют и принимают рейсы, несмотря на аномальный снегопад, сообщила... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T07:44:00+03:00
2026-02-19T07:44:00+03:00
2026-02-19T07:44:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:300:960:840_1920x0_80_0_0_1ecf3d0fdd6843211cd98576fb3b1cfa.jpg
https://ria.ru/20260219/moskva-2075374400.html
https://ria.ru/20260219/moskva-2075374592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997256789_0:210:960:930_1920x0_80_0_0_0125c714240254f98be3804e958f465a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), снегопад в москве
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Снегопад в Москве
Аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы, несмотря на погоду
Росавиация: аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорты московского узла "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" отправляют и принимают рейсы, несмотря на аномальный снегопад, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Шереметьево
", "Внуково", "Домодедово
" и "Жуковский" отправляют и принимают рейсы, несмотря на аномальный снегопад с порывами сильного ветра в московском регионе. По данным на 07.00 мск, экипажи пяти самолетов приняли решение сесть на запасных аэродромах. Безопасность полетов - приоритет", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Росавиации
, накануне аэропорт "Шереметьево" с учетом опыта предыдущей работы в условиях аномального снегопада принял решение сократить число взлет-посадочных операций: до 25 - в период с 07.00 до 23.59 мск четверга, до 18 - с 00.00 до 04.59 мск пятницы. С вечера среды авиакомпании, летающие в "Шереметьево", информируют пассажиров о временных изменениях в расписании своих полетов.
"Следите за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков", - добавляется в сообщении.
В Росавиации уточнили, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. Оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.
"Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле Минтранса России
, Росавиации и Ространснадзора
. Просим представителей СМИ и блогосферы проверять информацию о деятельности авиатранспортного комплекса московского региона в пресс-службах аэропортов и авиакомпаний, Минтранса и Росавиации", - отмечается в сообщении.