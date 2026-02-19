Аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы, несмотря на погоду

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорты московского узла "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" отправляют и принимают рейсы, несмотря на аномальный снегопад, сообщила Росавиация.

"Следите за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков", - добавляется в сообщении.

В Росавиации уточнили, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. Оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.