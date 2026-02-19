Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы, несмотря на погоду - РИА Новости, 19.02.2026
07:44 19.02.2026
Аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы, несмотря на погоду
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
снегопад в москве
россия
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), снегопад в москве
Аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы, несмотря на погоду

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорты московского узла "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" отправляют и принимают рейсы, несмотря на аномальный снегопад, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" отправляют и принимают рейсы, несмотря на аномальный снегопад с порывами сильного ветра в московском регионе. По данным на 07.00 мск, экипажи пяти самолетов приняли решение сесть на запасных аэродромах. Безопасность полетов - приоритет", - говорится в сообщении.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Москвичей призвали использовать метро в четверг из-за сильного снегопада
Вчера, 07:39
Как уточнили в Росавиации, накануне аэропорт "Шереметьево" с учетом опыта предыдущей работы в условиях аномального снегопада принял решение сократить число взлет-посадочных операций: до 25 - в период с 07.00 до 23.59 мск четверга, до 18 - с 00.00 до 04.59 мск пятницы. С вечера среды авиакомпании, летающие в "Шереметьево", информируют пассажиров о временных изменениях в расписании своих полетов.
"Следите за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков", - добавляется в сообщении.
В Росавиации уточнили, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме. Оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.
"Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора. Просим представителей СМИ и блогосферы проверять информацию о деятельности авиатранспортного комплекса московского региона в пресс-службах аэропортов и авиакомпаний, Минтранса и Росавиации", - отмечается в сообщении.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Самые высокие сугробы с начала зимы вырастут в Москве, рассказал синоптик
Вчера, 07:42
 
