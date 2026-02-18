Рейтинг@Mail.ru
Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/zhurova-2075207708.html
Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады
Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что без многих недопущенных к участию ведущих российских... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T14:21:00+03:00
2026-02-18T14:21:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
светлана журова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
https://ria.ru/20260218/petrosyan-2075178708.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, светлана журова
Зимние Олимпийские игры 2026, Светлана Журова
Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады

Журова: без многих наших спортсменов полноценного впечатления от Олимпиады нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что без многих недопущенных к участию ведущих российских спортсменов у нее не складываются полноценные впечатления от зимних Игр в Италии.
Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
"Я смотрю только соревнования с участием наших спортсменов. Но днем у меня точно это не получается, и, к сожалению, я ни разу не видела выступления наших лыжников. А выступления наших фигуристов и конькобежцев я, конечно же, смотрела. И некоторые другие виды спорта, которые мне интересны, можно сказать, на быстрой перемотке. Я болею за наших спортсменов, и бывает, что радуешься, а случается, что, наоборот, расстраиваешься", - сказала Журова.
«
"И вот эти эмоции складываются в общие впечатления от Олимпиады. Но полноценного впечатления не получается, потому что нет многих наших ведущих спортсменов. А если бы были наши, то были бы совсем другие впечатления. И все бы с удовольствием смотрели хоккейные матчи, начиная с группового этапа. Но это мои ощущения, а для западных спортсменов Олимпийские игры в любом случае – это праздник. Ведь они готовились к ним все четыре года. А есть мы на Олимпиаде или нет, они в любом случае думают о себе", - добавила собеседница агентства.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Можно штурмовать": Свищев оценил шансы Петросян на медаль
Вчера, 12:59
 
Зимние Олимпийские игры 2026Светлана Журова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала