Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады
Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады
18.02.2026
зимние олимпийские игры 2026
светлана журова
Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады
Журова: без многих наших спортсменов полноценного впечатления от Олимпиады нет
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что без многих недопущенных к участию ведущих российских спортсменов у нее не складываются полноценные впечатления от зимних Игр в Италии.
Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
"Я смотрю только соревнования с участием наших спортсменов. Но днем у меня точно это не получается, и, к сожалению, я ни разу не видела выступления наших лыжников. А выступления наших фигуристов и конькобежцев я, конечно же, смотрела. И некоторые другие виды спорта, которые мне интересны, можно сказать, на быстрой перемотке. Я болею за наших спортсменов, и бывает, что радуешься, а случается, что, наоборот, расстраиваешься", - сказала Журова.
"И вот эти эмоции складываются в общие впечатления от Олимпиады. Но полноценного впечатления не получается, потому что нет многих наших ведущих спортсменов. А если бы были наши, то были бы совсем другие впечатления. И все бы с удовольствием смотрели хоккейные матчи, начиная с группового этапа. Но это мои ощущения, а для западных спортсменов Олимпийские игры в любом случае – это праздник. Ведь они готовились к ним все четыре года. А есть мы на Олимпиаде или нет, они в любом случае думают о себе", - добавила собеседница агентства.