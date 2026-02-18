Журова поделилась впечатлениями от просмотра Олимпиады

«

"И вот эти эмоции складываются в общие впечатления от Олимпиады. Но полноценного впечатления не получается, потому что нет многих наших ведущих спортсменов. А если бы были наши, то были бы совсем другие впечатления. И все бы с удовольствием смотрели хоккейные матчи, начиная с группового этапа. Но это мои ощущения, а для западных спортсменов Олимпийские игры в любом случае – это праздник. Ведь они готовились к ним все четыре года. А есть мы на Олимпиаде или нет, они в любом случае думают о себе", - добавила собеседница агентства.