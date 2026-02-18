Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о переговорах в Женеве
13:49 18.02.2026 (обновлено: 14:16 18.02.2026)
Зеленский сделал заявление о переговорах в Женеве
Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве обсуждались чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию... РИА Новости, 18.02.2026
Зеленский сделал заявление о переговорах в Женеве

Зеленский заявил, что в Женеве обсудили чувствительные вопросы, включая Донбасс

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве обсуждались чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил источник РИА Новости, по итогам переговоров не было подписано никаких документов.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Касаемо политической составляющей - это все политические нюансы, вы знаете, восток (Донбасс – ред.), станция (ЗАЭС – ред.), все чувствительные вопросы. Мы видим, что есть наработки. Пока позиции разные, переговоры были непростые", - сказал Зеленский украинским СМИ по итогам переговоров в Женеве, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".
Он отметил, что диалог по политическим вопросам был, стороны "договорились идти дальше".
Как заявил ранее глава делегации РФ Владимир Мединский, переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время.
Заголовок открываемого материала