Зеленский сделал заявление о переговорах в Женеве

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве обсуждались чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Он отметил, что диалог по политическим вопросам был, стороны "договорились идти дальше".